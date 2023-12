Turski mardin najbolja dadilja za mladunce bačkog prevrtača

DOBOJ - Dadiljanje nije svojstveno samo ljudima, ta praksa postoji i u životinjskom svijetu, tačnije među golubovima, a to smo otkrili na specijalnoj izložbi dvije rase koja je održana u dobojskom prigradskom naselju Miljkovac.

Naime, u Doboj su na ocjenjivanje svoje najbolje primjerke bačkog prevrtača i turskog mardina donijeli ne samo lokalni, nego i odgajivači iz cijele BiH.

"Uzgajam obje vrste golubova. Turski mardin je dosta socijalizovan, pitom golub, a nama koji držimo kratkotrajne golubove tipa ovog bačkog prevrtača on nam u stvari služi za dadilju. Bački prevrtači, vidjeli ste i sami, imaju kljun kao zrno žita i njemu je jako teško hraniti svoje mlade. Može, ali jako teško. U početku, dok ih hrani ptičjim mlijekom, ide to, međutim poslije je već problem jer on ima mali kljun i ne može ih hraniti. Zato imamo razne, mi ih zovemo dadilje. Brodski prevrtači, turski mardini, svi ovi golubovi koji su malo dužeg kljuna, oni lakše hrane mlade golubove od ovih rasa. A inače, taj turski mardin je jako lijep golub prevrtač, miran, voli vlasnika, kao i mi njega", rekao je Edin Mujkanović, potpredsjednik Društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "Dobojski odgajivač".

Pero Bijelica, uzgajivač iz Čapljine, priča da već 42 godine u svom golubarniku njeguje bačkog prevrtača, koji mu je bio prvi golub kojeg je nabavio i zavolio.

"Kada pogledam, drugačiji je u svemu od ostalih. Svaki dan sam najmanje sat i po-dva s njima. To mi je jednostavno, kako bih ti rekao, odmor. Čitav dan radim na poslu, govorim dobar dan, izvolite, hvala, doviđenja. Dođem kući, makar oni ne govore... Ovo je čisto izložbeni golub, to je takva rasa. Ja mislim da imam doma bar 150 pehara što se tiče bačkih golubova i šampiona", ispričao je Bijelica.

Turski mardin ima dva tipa, izložbeni i sportski, kaže Esad Huskić iz Maglaja.

"Sportski manji ima gaće, šalvare. Svi oni imaju ružu naprijed, ćubu nazad, ista rasa, ali drugi sort, oni imaju manje gaće. Težak je uzgoj svake rase, pogotovo kada imate ovako velike gaće. Mora biti čisto i mora se raditi svaki dan, da ga pregledaš, da ga pripremiš za izložbu. Ujutru uđeš, nahraniš, onda poslije podne malo se zabaviš, dva sata", navodi Huskić.

Organizatori su se, kažu, odlučili za jednodnevnu izložbu kako bi smanjili broj eksponata, ali da bi dobili kvalitet, pa su sudije ocjenjivale oko 150 golubova.

"Ja sudim bačkog prevrtača, mogu reći da je kvalitet jači nego tamo od porijekla, od Bačka Palanke i okoline. Teško je ocijeniti, ali evo trudim se da nađem najbolje u svim bojama. Svaka rasa ima svoj standard, gleda se od kljuna, glave, obod oka, vrat, leđa, krila, rep, noge nokti, boja, sve ima svoj standard, ugao stajanja, sve do tančina. Šampiona presude i pokreti, koji je golub spremniji za izložbu i s kojim se radilo. Koji je samo uhvaćen pa donesen, on je malo nemirniji, pa se odmah odstrani, ali ipak kvalitet presudi", izjavio je Đuro Mitraković, predsjednik Sudijskog odbora Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.