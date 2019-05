DOBOJ - Porodice sa djecom se ne otimaju za njih jer teško da bi ih neko želio za kućne ljubimce, ali su zato lovcima ptičari najpoželjniji pratioci tokom lova, a u to smo se uvjerili prošlog vikenda kada je u Doboju održana prva državna utakmica pasa ptičara u radu na fazana bez odstrela.

"Ako biste ga htjeli kao kućnog ljubimca, apsolutno ga treba izolirati od divljači, od bilo kakvog kontakta, jer čim se on približi divljači, kod njega se probudi nagon jer to su psi koje niko nema za kućne ljubimce. To je pas koji je robusan, čupav, nama je lijep jer razumijemo se u tu pasminu", kaže Bojan Valenčič iz Slovenije.

Četvorogodišnja Ajša koju je doveo na takmičenje bila je strpljiva, ali je zato tri godine stariji njemački oštrodlaki ptičar Ringo, čiji je vlasnik Zoran Postić iz Hrvatske, pokušavao na sve načine da privuče pažnju.

"Kod mene su svi moji psi kućni ljubimci. Ne spavaju oni sa mnom u kući, imaju oni svoje mjesto, ali su dio obitelji i kućni su ljubimci. Bez problema može ga porodica držati u kući. I moji psi dođu sa mnom u kuću, na krevet, ali nije to način ponašanja, to je kad se dobro zabavljamo ili kada je dobar posao obavio, pa ga onda počastim jednim takvim izletom. Ali nije to svakodnevno", priča Postić.

Šesnaest ptičara iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije takmičilo se za jednu od tri titule, a sudije su ocjenjivale sve, od toga na koji način je obučen i kako izgleda vodič i kako vodi psa, do toga koliko je pas poslušan.

"Pas se na znak sudije pušta na teren, njegov zadatak je da u prvih deset minuta održi taj tempo, da ima kontakt sa vodičem, dolazi na poziv, potom da nađe predmetnu divljač, fazana koji se postavi. Da dođe do fazana, stane, markira divljač. Vodič priđe psu, podigne divljač, potom puca u vazduh, pas mora ostati miran, potom veže psa", pojasnio je Vedran Božičković, predstavnik Kinološkog udruženja "Prim. dr Zoran Janjušević".

Iako su fazani koji su korišteni tokom takmičenja uzgojeni u umjetnim uslovima, psi su se dobro pokazali.