U okeanu uočeno zastrašujuće biće vanzemaljskog izgleda (VIDEO)

Twitterom se proširio video snimak pomalo bizarnog bića koje obitava na velikim okeanskim dubinama. Riječ je o takozvanoj vampirskoj lignji, a snimak njenog kretanja u kratkom je roku pogledalo više od 4.6 miliona ljudi. Video je objavio popularan profil "Science girl", uz kratki naslov: "Vampirska lignja 'lebdi' po morskom dnu mašući s perajama".

Vampirske lignje (Vampyroteuthis infernalis) su mali, dubokomorski punoglavci koje pripadaju redu Vampyromorphida. Uprkos svom imenu, one nisu prave lignje već su bliže povezane s hobotnicama. Ova fascinantna stvorenja žive u dubokom okeanu na dubinama do 900 metara.

Vampirske lignje imaju jedinstven izgled. Imaju želatinasto, prozirno tijelo i velike crvene oči, zbog čega su dobile ime. Njihovo naučno ime, Vampyroteuthis infernalis, prevodi se kao "vampirska lignja iz pakla", odražavajući njihov jezivi izgled. Uprkos strašnom imenu, vampirske lignje su bezopasne i nisu prijetnja ljudima.

Vampire squid propelling itself across the sea floor by flapping the fins on its side pic.twitter.com/r74UzHWxdq