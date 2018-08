U ovih sedam mitova o psima najčešće vjerujemo

Iako je internet pun savjeta i priča o ljubimcima, sve te informacije često nisu tačne, a nekada se radi o potpunim izmišljotinama. Ovo je lista najčešćih mitova u koje vjeruju mnogi ljudi:

Mješanci su zdraviji od čistokrvnih pasa

Jedan od najčešćih mitova o psima koji nije tačan. Jedno istraživanje je dokazalo, proučavajući 24 genetskih poremećaja, da je bilo vrlo male ili gotovo nikakve razlike između testiranih miješanih i čistokrvnih pasa.

Suv nos znak je bolesti

Pseći nos zaista nije dobar pokazatelj zdravstvenog stanja psa. Suzni kanali kod pasa prazne se kroz njihov nos i ostavljaju mokar trag, ali to ne mora nužno da znači da postoji problem kad je on suv.

Pseća usta čistija su od ljudskih

To ne znači da su prljavija, već je stvar u tome da su prljava i jedna i druga. Psi i ljudi imaju sve vrste bakterija u ustima, a mnoge od njih u psećim ustima nisu štetne za ljude, kad dobiju poljubac od svog ljubimca.

Psi vide samo crno i bijelo

Neka istraživanja pokazala su da i to nije istina. Iako ona ne mogu biti visoko pouzdana, pokazala su da su psi sposobni vidjeti nijanse plave i žute.

Jedna ljudska godina označava sedam psećih

Istina je da psi stare brže od ljudi, ali teško je tačno izračunati tu razliku. Raspon od rase do rase te pojedinca do pojedinca mogao bi dati puno više odgovora pa se brojka sedam uzima zapravo kao vrlo pojednostavljeni odgovor. Psi postaju zreliji i stare drugačije i to obično male vrste brže od onih većih. Takođe, manje pasmine obično imaju i duži životni vijek, a ovo sve vam može poslužiti za to da vidite kako stvari tu mogu biti itekako komplikovane.

Neke rase ne izazivaju alergijske reakcije

Činjenica je da za niti jednu rasu ne možemo to tvrditi 100 odsto. No, postoje one koje izazivaju puno manje reakcije od nekih drugih. Bitno je da znate da ljudi zapravo nisu alergični na dlaku, nego na njihovu slinu. Ona zatim dolazi na njihovu dlaku kada se čiste te tim putem prelazi u okolinu i na čovjeka kada otpada, uzrokujući alergijsku reakciju.

Psi jedu travu samo kad im je loše

Iako će mnogi psi povraćati nakon što pojedu travu, to ne mora uvijek biti slučaj. Neki psi zaista vole da jedu travu iz nekog razloga. Čak i kad vaš pas jede travu kako bi izazvao povraćanje, to ne treba biti razlog za uzbunu, piše Index.