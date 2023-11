Uginula najusamljenija slonica na svijetu, pola vijeka sama (VIDEO)

Uginula je slonica Mali, koja je provela gotovo pet decenija sama u kavezu u zoološkom vrtu glavnog grada Filipina, objavila je PETA.

Mali je uginula u utorak u svom betonskom oboru u zoo vrtu u Manili, gdje je u kavezu provela 46 godina, objavilo je ovo udruženje za zaštitu životinja.

“Zbog ravnodušnosti i pohlepe slonica Mali uginula je jednako onako kako je živjela gotovo 50 godina: sama u betonskom oboru u zoološkom vrtu Manile”, navodi PETA.

U divljini se azijski slonovi kreću u prostoru od 25.000 do 60.000 hektara. Čak i da je prostor koji je Mali imala na raspolaganju bio dvostruko ili trostruko veći, bio bi potpuno neadekvatan, kazao je jedan od aktivista PETA.

Slavne osobe iz cijelog svijeta, među njima i dr Džejn Gudal i muzičar Pol Makartni, ranije su se pridružile PETA-inoj kampanji kojom se pozivalo na puštanje Mali u divlji rezervat za životinje, u kojem bi mogla da bude ​​u društvu drugih slonova. Međutim, ni njihovi pozivi nisu urodili plodom.

“Grad Manila i zoološki vrt glavnog grada Mali su osudili na više decenija samice, što je mučenje za slonice, koje bi život trebalo da provedu među svojim majkama i sestrama, međusobno se štiteći i pomažući jedna drugoj u podizanju mladunčadi”, stoji u objavi PETA.

Slonice su društvene životinje koje, za razliku od mužjaka, žive u krugu porodice i vole da se kreću po otvorenim prostorima. Stručnjaci su odavno rekli da je mentalno i fizičko stanje Mali veoma loše.

Gradonačelnica Manile, Honi Lakuna Pangan, rekla je da još nije poznat uzrok smrti slonice, prenosi CdM.

Mali je bila glavna atrakcija zoološkog vrta u Manili. Od svog krda je odvojena kad je imala samo tri godine. Bila je poklon Šri Lanke 1977. tadašnjoj filipinskoj prvoj dami Imeldi Markos. Od tada je u zoološkom vrtu živjela samotno kao jedini zarobljeni slon u toj zemlji.

The World Mourns Mali, the Elephant Who Spent Decades Alone at the Manila Zoo. PETA is calling on the government of Sri Lanka @Min_of_Env_SL to halt possible plans to transfer another elephant to the Manila Zoo.https://t.co/xLLiI0fKBf pic.twitter.com/RsD4b8sYEd