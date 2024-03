Uhvatio neobičnu ribu, jedan detalj svima upao u oko (VIDEO)

​Na popularnoj društvenoj mreži Twitter proširio se snimak jednog ribara koji je uhvatio neobičnu ribu. Njena usta posebno fasciniraju jer izgledaju kao da izlaze iz ribe. U komentarima su se javili mnogi šokirani korisnici X-a, koje je interesovalo o čemu se ovdje radi.

"Kakvo je to čudovište?", "Vrati to nazad u more", "Ne znam je li mi smiješna ili strašna", neki su od komentara ljudi.

Zapravo se radi o ribi pod nazivom jesetra. Jesetre su fascinantne ribe koje pripadaju drevnoj porodici Acipenseridae. Ove ribe su izuzetno važne ne samo zbog svoje biološke raznovrsnosti, već i zbog svoje kulturne i ekonomske vrijednosti. Često se nazivaju "živim fosilima" jer su preživjele gotovo nepromijenjene milionima godina.

What creature is this? pic.twitter.com/W0SPHUiZTB — Crazy Clips (@crazyclipsonly) March 24, 2024

Jesetre se mogu naći u rijekama, jezerima i morima širom svijeta, a njihova otadžbina proteže se od Sjeverne Amerike do Evrope i Azije. Karakterišu ih duguljasto tijelo s oštrim krljuštima i karakterističnim šiljastim repom. Neki od najpoznatijih rodova uključuju belugu, kalugu, sibirsku jesetru i atlantsku jesetru.

Osim svoje izvanredne građe, jesetre su poznate i po svojoj vrijednosti u prehrambene i komercijalne svrhe. Njihove dragocjene jajne stanice, poznate kao kavijar, smatraju se delikatesom u mnogim kuhinjama širom svijeta. Osim toga, jesetre su i popularna riba za sportski ribolov zbog svoje veličine i snage.

Međutim, jesetre su ugrožena vrsta zbog prekomjernog lova, uništavanja njihovih staništa i zagađenja voda. Mnoge vrste jesetara suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama izumiranja, što ih čini predmetom intenzivnih napora za očuvanje i obnovu populacija.

Uz sve napore za očuvanje, jesetre ostaju ključan dio ekosistema slatkih i slanih voda te važan simbol biološke raznovrsnosti i ekološke ravnoteže, prenosi "Klik".

