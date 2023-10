Uhvatio opaku životinju koja nije viđena više od 100 godina (VIDEO)

Nakon što se zabrinuo da mu je perad otela mačka, Pao Ling Cai otkrio je stvorenje s očnjacima kakvo nije zabilježeno u državi više od 130 godina u blizini Limeston Kousta. Nakon što je snimio fotografije bizarnog stvorenja prije nego što je pobjeglo, Cai je bio potpuno zbunjen i obratio se Službi za nacionalne parkove i divlje životinje Južne Australije (NPWS) kako bi postavili zamku.

"Očekivao sam da ću pronaći mačku, ali pronašao sam ovu ugroženu životinju. Bilo je nevjerovatno. U početku nisam imao pojma šta je to", otkrio je Cai za "ABC South East SA".

U četvrtak (28. septembra) služba za zaštitu divljih životinja pronašla je rijetku vrstu unutar zamke i identifikovala je kao pjegavog repa, takođe poznatog kao tigrasti kuol.

"Vrsta se smatrala izumrlom u Južnoj Australiji, bez službenih zapisa oko 100 ili više godina. Od tog vremena postoje neslužbeni zapisi", objasnio je za "Newsweek" nadzornik okruga NPWS Limeston Kousta, Ros Anderson.

Dodao je:

"To je prvi službeni rekord u tom vremenskom periodu. Bilo je nekih neslužbenih viđenja, ali niko zapravo nije imao fotografisanu životinju ili u ruci toliko dugo vremena. Nevjerovatno je da se nešto za što smo mislili da je izumrlo pojavljuje na našim prostorima."

Prema Australijskom udruženju za očuvanje, vjeruje se da je u divljini preostalo samo 14.000 ugroženih pjegavih kuolova.

"Ovdje se smatraju izumrlim kao rezultat gubitka staništa, grabljivica i takmičenja sa stvorenjima poput mačaka i lisica", dodao je Anderson.

Još je rekao:

"Ne možemo biti sigurni odakle dolazi. Postoji li to životinja koja još uvijek postoji kao reliktna populacija? Je li to nešto što je pobjeglo iz zatočeništva? Ili je to samo usamljena životinja."

NPWS je od tada "postavio više zamki" u nadi da će uhvatiti ili snimiti "više njih".

Anderson je još rekao: "Takođe ćemo postaviti neke kamere za noćno gledanje kako bismo utvrdili ima li još kuolova na toj farmi ili u području Bičporta".