Umorna tigrica odspavala u krevetu

Tigrica koja je pobjegla iz parka prirode tokom poplava u indijskoj državi Asam pronađena je kako se odmara u krevetu u kući jednog lokalnog stanovnika.

Vjeruje se da je životinja izašla iz Nacionalnog parka Kaziranga, gdje su 92 životinje nastradale u poplavama tokom prethodnih dana.

Zvaničnici iz grupe za zaštitu životinjskog svijeta VTI stigli su u kuću i osigurali bezbjedno izvlačenje tigrice. Ona je potom usmjerena u pravcu džungle, prenio je BBC.

Tigrica je prvi put uočena juče pored auto-puta, oko 200 metara od nacionalnog parka.

Stručnjaci smatraju da ju je uznemirila buka od gustog saobraćaja i da se zato u jutarnjim časovima sklonila u kuću pored puta, gdje je potom prespavala cijeli dan.

A shout out to new followers and those following our #AssamFloods #Kaziranga updates, our team is on location w @kaziranga_ & will #waituntildark to give the #tiger a safe passage from the house to the forest. @fayedsouza @protectwildlife @bahardutt @prernabindra pic.twitter.com/rMnFbugcwO