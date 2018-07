Umro najružniji pas na svijetu

Pas koji je prije samo dvije nedelje na takmičenju u San Francisku proglašen najružnijim, preminuo je u devetoj godini života.

Engleski buldog vlasnika Megan Brejnard iz Minesote iznenada je preminuo u snu, otkrila je porodica u razgovoru za "Tudej" (Today).

Za Za je ostala da spava u kući mog tate. Kada se ujutru probudio pronašao ju je mrtvu, kazala je Megan.

Njena vlasnica je takođe otkrila koliko je teško da se nosi sa gubitkom svog kućnog ljubimca.

"I dalje sam u šoku… Kao kada je pobijedila na takmičenju Najružniji pas u svijetu. To je bilo prije samo dvije nedjelje i ja i dalje ne mogu da vjerujem",istakla je.

"Za Za je oduvijek bila borac. Ona je provela prvih pet godina života u azilu za pse u Misuriji, pijre nego što smo je udomili."

Only weeks since winning the Worlds Ugliest Dog competition and #bulldog Zsa Zsa has died pic.twitter.com/nb4IjFBgR3