Upoznajte Mohita, štene zlatnog retrivera zelene boje

U Njemačkoj je ženka zlatnog retrivera na svijet donijela neobično štene. Za razliku od svoje braće i sestara, štene je zelene boje.

Džoana Justic iz njemačkog grada Vermelskirhena, vlasnica ženke zlatnog retrivera, nedavno je ostala zatečena kada je vidjela da je njena ljubimica na svijet donijela štene zelene boje.

Džoana je isprva bila zabrinuta, ali je ubrzo uvidjela da je štene zdravo kao i ostalih osam štenaca. Zbog svoje neobične boje krzna. Štene je nazvano Mohito, po poznatom koktelu od nane i limete.

Iako je u pitanju prirodna anomalija, u svijetu se zna za samo četiri slučaja rađanja zelenih pasa. Svjetla nijansa postepeno će nestati, tako da se uskoro štene neće razlikovati od svojih srodnika.

​Moguće je da je neobična nijansa nastala od pigmenta žuči biliverdina koja se nalazi u posteljici. Kada se pomiješa sa plodovom vodom koja hrani i štiti plod, može da oboji krzno šteneta.

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf