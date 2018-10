Upoznajte bolje svog psa kroz ovih deset tajni

Nisu samo mačke te koje skrivaju svoje namjere i želje, i kuce znaju da nas zbune svojim ponašanjem. Prema riječima američkih stručnjaka za ponašanje pasa, što vlasnik bolje upozna svog mezimca ‒ bolje će razumjeti i njegove "skrivene signale", pa će i čovjek i pas biti zadovoljniji, piše "Pet Magazine".

I upravo su iz tog razloga bihejvioristi sastavili spisak deset psećih "tajni" koje bi nam kuce rado odale da umiju da govore. Evo i koje su:

1. Ne trošim ti vrijeme uzalud. Svi znamo za onu poznatu scenu kada se pas vrti ukrug prije nego što počne da obavlja nuždu, a nekad ovaj ritual traje i predugo. Naročito se vlasnici unervoze kada kasne i nemaju baš mnogo vremena da čekaju da se njihov ljubimac "smisli". Međutim, postoji dobar razlog za ovakvo ponašanje.

Vjerovali ili ne, ali u jednoj naučnoj studiji je utvrđeno da kuce kake u ravni sa vertikalnom osom Zemljinog magnetnog polja. Istraživanje koje je trajalo dvije godine i obuhvatilo 70 pasa 37 različitih rasa pokazalo je da najveći broj pasa preferira da vrši nuždu u vertikali sjever‒jug. Zašto instinktivno biraju ovaj pravac i kako osjećaju magnetno polje Zemlje, još uvijek nije utvrđeno, ali barem je sada jasno čemu sve to okretanje i traženje pravog položaja. I zato strpljenja, molimo. Genije traga za "magnetnom vertikalom".

2. Svaki pas voli drugačiji krevet. Kada bi mogao da govori, svaki pas bi nam rekao sljedeće: "Kada biraš krevet za mene, mooolim te, obrati pažnju na to kako spavam. Ako volim da se sklupčam i sav izuvijam, onda će mi goditi kružni krevetić, sa stranicama. Ali ako se dok spavam pružim koliko sam dugačak i ispravim sve četiri noge, onda će mi odgovarati krevetac (deblja prostirka, dušek) koji nema stranice. Takođe, možda ne znaš, ali većina pasa voli da ima svoje ćebence u koje će da se uvuče i ušuška dok spava".

3. To što mašem repom ne znači da sam dobro raspoložen. Evo kako bi nam ono drugo, ne tako srećno mahanje repom objasnio svaki pas: "Mi psi, znate, ponekad mašemo repom i kada smo iziritirani, ljuti ili uzrujani. Obrati pažnju na položaj mog repa. Kada mi je rep opušten i ide lijevo-desno, to jeste znak da sam srećan i da mi je drago što te vidim. Ali ako je moj rep visoko podignut, nekako ukočen i ne tako opušten prilikom mahanja, e onda je bolje da me se kloniš. Tada sam veoma uznemiren i uzrujan, i nisam za maženje. Obrati pažnju i na mišiće mog lica i njuške. Ako uočiš čak i blagu tenziju, kao i raširene zjenice i podignute uši, nikako nisam opušten i budi na distanci".

4. Volim da me izazoveš. "Mi psi smo veoma pametne životinjke i uživamo u igrama vjerovatno više nego što ti misliš. Mnogo bismo cijenili ako biste nam s vremena na vrijeme negdje u kući sakrili omiljenu poslasticu, uživamo i u ’kong’ igračkama u kojima je skrivena hrana koju moramo da ’iskopamo’, obožavamo pazl činije za hranu jer se pomučimo za svaki zalogaj. Takođe, vodite nas na nova mjesta jer volimo da istražujemo nove predjele i upoznajemo nove ljude i pse".

5. Ne daj mi da mnogo jedem. Iako je svima poznata ona izreka "gladan kao pas", i svi znamo da mezimci mogu da jedu dok se ne "prevrnu", a onda da ponovo nastave, psi zapravo nikako ne vole osjećaj koji izaziva prejedanje, niti je višak kilograma dobar za njihovo zdravlje.

Posljednje istraživanje američkog Centra za prevenciju gojaznosti pokazalo je da je nevjerovatnih 53 odsto pasa ljubimaca u SAD gojazno. Svaki kilogram viška povećava rizik od artritisa, bolesti srca, kancera… Stoga, ne dajte psima da se prejedaju. Kontrolišite količinu hrane koju vaš pas unosi i odolijevajte bolećivom cviljenju i tužnom pogledu dok ste za stolom i jedete. U konsultaciji s veterinarom odredite odgovarajuću hranu i količinu za vašeg mezimca i pridržavajte se tih savjeta kako bi vaš pas bio srećan, aktivan i zdrav, i samim tim – živio duže.

6. Možda sam star, ali i dalje želim šetnje, igru i tvoje društvo. Psi seniori bi nam rekli:

"Da, više spavam (skloni moj krevetac na neko mirnije mjesto, ali blizu vas, nemoj me izolovati), ali to nikako ne znači da mi je potrebno manje šetnji nego kad sam bio mlad. Možda ću samo sporije hodati dok sam napolju i teže silaziti niz stepenice. Takođe, iako sam u godinama, i dalje mogu da učim nove stvari. Igraj se sa mnom i zadaj mi mozgalice".

7. Boravak u dvorištu ne može da zamijeni šetnju. I ne može da zamijeni društvo ljudske porodice, pa nemojte psa ostavljati samog u dvorištu i misliti da je srećan. Svaki pas će vjerovatno da sjedi i čeka da vas ugleda, da se igrate, šetate, mazite, volite… Dvorište je lijepo ako u njemu boravite zajedno.

8. Nisam nevaljao da bih te nervirao, već mi je dosadno. Nauka je pokazala da će psi najčešće posegnuti za nevaljalstvima ako im je dosadno. Ako vaš pas laje, skače, ruši i grize stvari po kući – dosadno mu je i nije srećan.

Takođe, fali mu pažnje i nedostajete mu. Ostavite taj računar ili telefon, povedite svog psa u šetnju ili se igrajte – i taj "mali bezobraznik" ponovo će biti dobar i divan pas.

9. Ako si stranac, ja ću tebi prići. To bi svaki pas rekao osobi koju vidi prvi put. Malo se spustite ili čučnite i gledajte nezainteresovano u stranu i pas će vam sa zadovoljstvom prići da se upoznate.

Nemojte psu prilaziti pružajući ruku ka njegovom licu, jer će to shvatiti kao prijetnju. Pustite ga da vam priđe pod njegovim uslovima i kada i kako njemu bude prijatno.

10. Ja sam biće navike i volim rutinu i dosljednost. Naročito kada je riječ o treningu i vaspitavanju. Svaki pas bi rekao svom gazdi: "Ne možeš me ponekad pustiti da se popnem na kauč, a onda nekad vikati na mene da siđem, jer ja ne razumijem šta želiš od mene i kako da se ponašam. Takođe, ako se moje navike drastično i odjednom promijene, odvedi me veterinaru, jer nagle promjene u mom ponašanju ukazuju na neki zdravstveni problem".

