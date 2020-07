Upoznajte kanadskog risa: Neobična mačka ogromnih šapa

Kanadski ris ima neobične, ogromne šape koje izgledaju nezgrapno i disproporcionalno. To je jedan od oblika prilagođenosti za hodanje po snijegu.

Kanadski ris (Lynx canadensis) živi u Kanadi, po kojoj je dobio ime, južnom dijelu Aljaske i sjeverim dijelovima Oregona. Pripada rodu risova, a potiče iz porodice mačaka.

Foto: Facebook

Po svojoj prirodi ove životinje su samotnjaci koji love samo noću. Risovi nisu vrlo brzi trkači, ali zato su odlično prilagođeni surovom sniježnom staništu i izdržljivi. Ponekad mogu slijediti svoj odabrani plijen i duže od kilometra. Osim toga, vrlo dobro plivaju a i dobri su penjači.

Foto: Facebook

Osim što nastanjuje područje Kanade, kanadski ris nastanjuje i južni dio Aljaske, Oregon, Idaho, Colorado. Dugačak je do 105 centimetara, a teži do 14 kilograma. Boja krzna je sivo-smeđa. Premda su manji od običnih riseva, kanadski risevi imaju šape veličine ljudske šake što izgleda nezgrapno na njihovom relativno malom tijelu. Ali šape kanadskog risa odličan su primjer evolucije - slične krpljama, one sprječavaju da ris propada kroz snijeg.

Foto: Facebook

Risovi su samotnjaci koji su aktivni noću. Mesožderi su, hrane se najčešće jelenima, jazavcima, zečevima, kunićima, vjevericama i pticama. U slučaju nestašice hrane jedu i lešine. Najčešće žive sami i sami love plijen.

(rtl.hr)