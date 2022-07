Uspavan najstariji mužjak džinovske pande u svijetu

Najstariji mužjak džinovske pande o kojem se brinu ljudi An An uspavan je sa 35 godina, što je ekvivalentno 105 godina kod ljudi, saopštila je uprava zabavnog parka "Oušn park" u kojem je živio An An.

Iz "Oušn parka", u kojem je An An živio od 1999. godine, rekli su da je njegovo zdravlje počelo da se pogoršava u posljednjih nekoliko sedmica i da je uzimao sve manje hrane dok na kraju nije potpuno prestao da jede.

An An i Džia Džia, najstarija ženka pande u svijetu koja je uginula 2016. godine kada je imala 38 godina, bili su poklon zabavnom parku od Vlade Kine.

Uprava je istakla da je zahvalna zbog toga što je zabavni park imao priliku da se brine o Džia Džii i An Anu i postane važna baza za spasavanje pandi.

U zabavnom parku se nalaze još dvije džinovske pande - Јing Јing i Le Le.