Uznemirujući video: Svijet zgrožen snimkom ubistva lava na spavanju

Posljednjih nekoliko dana društvene mreže preplavio je uznemirujuć snimak čovjeka koji puškom ubija lava koji spava.

Na snimku, koji je na svom nalogu na Twitteru prenijela i organizacija Protect All Wildlife, mogu se vidjeti dva čovjeka koja se prvo šunjaju približavajući se životinji, potom je jedan ubija, nakon čega obojica likuju nad učinjenim.

Lav, koji je prethodno mirno spavao na zemlji, pogođen prvim metkom počinje da se pridiže, nakon čega "lovac" ispaljuje drugi metak i ponovo pogađa životinju.

Zadovoljni učinjenim, dva čovjeka prilaze mrtvom lavu, piše nationalgeographic.rs.

"Gospodine Gluni, bio je to lep lav, prelep lav", izgovara jedan od njih dvojice.

Ovaj snimak, kao i sam čin dvojice "lovaca", potpuno je zgrozio svet. Mnogobrojni komentaei na društvenim mrežama osuđuju kukavičko ubistvo, u tom trenutku potpuno bespomoćne, životinje.

"Kako je čovjek jedno podlo biće. Trebalo bi pustiti čopor gladnih vukova u njegovu sobu dok spava - da večeraju!", napisao je jedan od užasnutih komentatora.

Uzevši trenutne podatke o lovu na lavove, ove veličanstvene životinje mogle bi da nestanu sa lica zemlje do 2050. godine, podaci su Afričke fondacije za divlje životinje.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujući!

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it! How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!! According to the @NatGeo magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix