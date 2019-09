Vatrogasac spasio mače pa se rasplakao

Posao vatrogasca je veoma odgovoran, a pored ljudi oni spašavaju i životinje.

Jedan vatrogasac spasio je malo mače sigurne smrti, a kada se uvjerio da je sa njim sve u redu briznuo je u plač.

Njegove kolege bile su uz njega da ga podrže, ali je prosto scena bila preemotivna za ovog heroja.

Ovakve akcije spasavanja vraćaju vjeru u to da su svuda oko nas ljubitelji životinja, a ako mi nismo njihovi heroji, onda su oni prepušteni sebi.

Pogledajte kako je tekla akcija spasavanja.

Italian firefighter saves small kitten and then cries his heart out pic.twitter.com/iavbO6be5w