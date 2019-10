Velikim psima prijeti ovo oboljenje, a evo kako da prepoznate simptome

Gastrična dilatacija i torzija želuca nerijetko predstavljaju smrtonosno oboljenje. Do ovog stanja dolazi uslijed uzimanja velike količine hrane, halapljivog jedenja, ishrane suvom hranom bogatom mastima, pojačane fizičke aktivnosti nakon obroka.

Gastrična dilatacija i torzija, tj. naglo širenje i uvrtanje želuca, predstavljaju akutno, veoma ozbiljno stanje sa stopom smrtnosti od 20 do čak 50 odsto. Javljaju se samo kod pasa, i to najčešće kod velikih i gigantskih rasa sa dubokim grudnim košem.

Zabilježeni su slučajevi i kod malih rasa pasa, ali su veoma rijetki. Pretpostavlja se da postoji nasljedna predisponiranost za ovo oboljenje, te je stoga preporuka da se psi kod kojih se pojavilo ovo stanje isključe iz daljeg priploda. Faktori rizika

Nastanku dilatacije i torzije želuca pogoduju:

uzimanje velike količine hrane (prejedanje), naročito ako se pas hrani jednom dnevno;

halapljivo jedenje;

suva hrana bogata mastima.

Pojavi ovog sindroma veoma doprinose:

pojačana fizička aktivnost psa nakon uzimanja obilnog obroka (tj. živahni pokreti, npr. trčanje, igranje, valjanje);

pijenje velike količine vode odjednom.

Širenje i uvrtanje

Gastrična dilatacija nastaje kada dođe do naglog širenja želuca zbog gasova (gutanjem vazduha, bakterijskom fermentacijom, difuzijom gasova iz krvi). Želudac se zbog nakupljanja gasova sve više širi i ostaje u svom normalnom, anatomskom položaju ili se kasnije uvrne.

Pri uvrtanju, kao obrtna osa služi jednjak, a želudac se najčešće uvrne za 180 stepeni. Ako se želudac zarotira, dolazi veoma brzo do nakupljanja gasova (timpanije), njegovog progresivnog širenja, koje se spolja vidi kao izrazita nadutost abdomena. Istovremeno može doći i do uvrtanja slezine, uslijed uvrtanja želuca, pa će se ona naći s lijeve strane trbušne duplje. Masivno istezanje i uvećanje želuca dovodi do pritiska na okolne, vitalne organe, naročito na jetru i njene krvne sudove, vrši se pritisak na pluća, slabi srčani rad, nastupa težak šok i poremećaj u koagulaciji krvi.

Znatno se smanjuje snabdijevenost želudačnog zida krvlju, što može dovesti do njegovog odumiranja.

Klinički znaci

U pitanju je urgentno, po život opasno stanje brzog toka, izraženo je nadimanje stomaka, a uvrtanje slezine izaziva jak abdominalan bol. Kod nekih velikih, mišićavih rasa pasa, slabo će se uočiti naglo nadimanje, međutim kod svih pasa se uočava nagla depresivnost i vrlo brzo postaju životno ugroženi.

Dilataciju želuca treba razlikovati od prepunjenosti želuca, koja se javlja kada se pas prejede. To se najčešće dešava kod štenaca, ali tada izostaje stvaranje i nakupljanje gasova.

Dijagnoza

U praksi to najčešće izgleda ovako – u ambulantu dolazi uplašeni vlasnik koji kaže da je pas do prije nekoliko sati bio potpuno normalan, jeo je i poslije toga je naglo postao bezvoljan, uznemiren, ne može da ustane, tužno gleda, povraća, ali ništa ne može da izbaci, stomak mu se sve više nadima, sluzokože postaju blede.

Veterinar će pristupiti pažljivom kliničkom pregledu, naročito u predjelu abdomena, i obaviti neophodne analize. Ukoliko simptomi nisu najjasniji, a pas je u relativno stabilnom stanju, uradiće rendgen abdomena (na snimku abdomena dominira velika crna lopta, odnosno velika količina vazduha u želucu). Nemoguće je sondiranjem psa razaznati da li se radi samo o dilataciji želuca ili o dilataciji sa torzijom.

Tretman

Od trenutka kada vlasnik primijeti naglu promenu kod svog ljubimca i hitno se uputi kod veterinara, počinje trka sa vremenom. Pristupa se agresivnoj antišok terapiji (davanje infuzije sa adekvatnim medikamentima), potom dekompresiji želuca koja se najčešće izvodi uvođenjem želudačne sonde u želudac (ukoliko je prohodan ulaz u želudac iz jednjaka), eliminaciji gasova kroz tu istu sondu, potom ispiranju želuca toplom vodom da bi se eliminisao sadržaj.

Daje se antibiotik zbog mogućnosti nastanka infekcije i endotoksemije. Ukoliko nije moguće uvesti sondu u želudac, pristupa se alternativnom načinu eliminacije gasova – troakiranju, tj. iglom većeg promjera buši se trbušni zid i kroz iglu se veliminišu nakupljeni gasovi.

Kada se pas stabilizuje, dalje se obavlja hirurška repozicija želuca, uklanjanje slezine (ako je previše oštećena usled uvrtanja, prekida krvotoka i snabdijevanja krvlju), uklanjanje odumrlog, nekrotizovanog dijela zida želuca i gastropeksija. Gastropeksija predstavlja fiksiranje zida želuca za trbušni zid, kako bi se sprečilo da ponovo dođe do dilatacije ili torzije želuca.

Ukoliko je došlo „samo” do dilatacije (širenja) želuca, bez torzije, tj. njegovog uvrtanja, nakon stabilizacije pacijenta, mora se pristupiti hirurškoj intervenciji – gastropeksiji, ali tek nakon što se pas oporavi od stanja teškog šoka, prenosi Petmagazine.rs.

Prognoza

Prognoza zavisi od toga koliko brzo je vlasnik primijetio urgentno stanje u kojem se njegov pas našao, kao i koliko je brzo stigao do veterinara.Ako je prošlo više od pet sati od momenta nastanka stanja do dolaska do veterinara, zbog već nastalih komplikacija (hipotermija, srčana aritmija, poremećaj u elektrolitima krvi, nekroza zida želuca, ozbiljan poremećaj koagulacije, djelimično odstranjivanje želuca, odstranjivanje slezine i postoperativno nastanak akutnog otkazivanja bubrega) prognoza je veoma nepovoljna. Ukoliko se ne reaguje, kod ovakvih stanja smrt nastupa za šest do 24 časa, kao posljedica cirkulatorne i respiratorne insuficijencije.

Prevencija

Prilikom uzimanja rasa pasa sa dubokim grudnim košem, neophodno je raspitati se da li su roditelji i preci psa imali ovaj sindrom. Neophodno je da vlasnici psa drže uobročenim, da se ne prejeda, da mu ne daju hranu koja nadima, i da psi ne budu fizički aktivni (skakanje, igranje, valjanje) neposredno nakon hranjenja.

Moguća je i profilaktična gastropeksija, kod pasa za koje se smatra da imaju visok stepen rizika.

Simptomi