Video krava koje maze psa nasmijao internet: "One misle da je on tele"

Video krava koje maze psa čija je dlaka iste crno-bijele boje kao i kod njih nasmijala je internet.

"One misle da je on tele", piše u opisu snimke koja je podijeljena na X-u i koja je prikupila više od 5.3 miliona pregleda.

"Preslatko", "Vidno su zbunjene", "Trebalo mi je da vidim ovo danas", "Čini se da pas uživa", "Mislim da one znaju da je to štene, samo mu tako pokazuju ljubav", "Psu ništa nije jasno", samo su neki od komentara ispod objave.

They think it's a baby cow pic.twitter.com/qrTc1NMuhZ