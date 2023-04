Više delfina nasukano na obali u blizini Tokija, drugi dan zaredom

TOKIO - Još nekoliko delfina pronađeno je izbačeno na obalu i nasukano na plaži u blizini Tokija u utorak ujutro, dan nakon što su desetine pronađeni nasukani na istom mjestu dan ranije.

Oko 08.00 sati ujutro po lokalnom vremenu u utorak, zvaničnici i drugi pronašli su osam delfina duž obale Isumi i Ičinomija u prefekturi Čiba na obali Tihog okeana.

Zvaničnici su rekli da su četiri sisara vjerovatno mrtva, dok se za ostale vjeruje da su u oslabljenom stanju.

Ukupno 33 odrasla delfina, svaki dugačak oko dva metra, pronađena su u ponedjeljak na istoj obali, koja se proteže oko 500 metara. Troje od njih naknadno je potvrđeno mrtvo, prema lokalnim zvaničnicima i medijima.

"Možda su oslabili zbog plivanja preblizu obale gdje je voda hladna", rekao je u ponedjeljak Jukio Mijauči, vodilac "Choshi Ocean" instituta u prefekturi Čiba.

Eight dolphins were found washed ashore and stranded on a beach near Tokyo on Tuesday, one day after dozens were found stranded in the same place a day earlier. Officials said four of the mammals were likely to be dead. https://t.co/DFNm5agBk3 pic.twitter.com/mkqGkWmiH0