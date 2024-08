Visoki britanski zvaničnici izradili detaljan plan za slučaj smrti mačka Larija (VIDEO)

Visoki britanski zvaničnici zaposleni u kabinetu premijera u Dauning stritu 10, tokom prošle godine su napravili komunikacioni plan za objavljivanje vesti o smrti mačka Larija, kućnog ljubimca u rezidenciji britanskog premijera.

Dokument za mačka Larija je poznat pod kodnim nazivom "Larijevi mostovi", što je dirljiva referenca na kodne nazive detaljnih priprema za javne objave smrti najviših članova kraljevske porodice, prenosi londonski Tajms.

Planiranje smrti kraljice Elizabete II bilo je poznato po kodnom imenu Operacija Londonski most, dok se planovi za objavljivanje smrti kralja Čarlsa nazivaju Operacija Most Menaj, po visećem mostu izgrađenom 1826. godine iznad Menajskog moreuza u Velsu.

Poput nekog monarha iz svijeta kućnih ljubimaca, Lari je bio dugogodišnji stanovnik Vestminsterske palate, a u Dauning strit je doveden u vrijeme mandata premijera Dejvida Kamerona i proglašen je tada "nadležnim za miševe".

Mačak Lari je ostao u Dauning stritu nakon što su se premijer Kameron i njegova porodica iselili i od tada stalno boravi u premijerskoj rezidenciji iako su brojni britanski premijeri - Tereza Mej, Boris Džonson, Liz Trus i Riši Sunak morali da je napuste.

Neimenovani izvor Tajmsa je potvrdio je da je plan "Larijevi mostovi" osmišljen da bi se "svijetu objavila njegova smrt".

"Osjećali smo da se sa ovim pitanjem mora postupati na delikatan način", rekao je izvor londonskog dnevnika, prenosi B92.

Plans are being made for how to announce my passing when that sad day comes. My wish is to be stuffed and placed above a fireplace in Downing Street as a constant reminder that the inhabitants shouldn't do anything stupid.https://t.co/fi4egrQoVt