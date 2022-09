Vlasnica objavila urnebesan snimak psa: "Pubertet ga je jako pogodio"

Pubertet ga je jako pogodio, riječi su kojima je vlasnica psa Sonnyja opisala promjenu koja je iznenada zadesila njezino štene.

Naime, u viralnom hitu objavljenom na TikToku Sonny sjedi na parketu u svom domu.

Pomalo zbunjen gleda u kameru.

A onda vlasnica stavlja rez i prikazuje Sonnyja danas.

Dvogodišnji pas ima bujne kovrče i promijenio se do neprepoznatljivosti, na oduševljenje hiljada tiktokera.

"Oh, Bože, što mu se dogodilo", "Ovo me nasmijalo do suza", "Kralj lavova", "Ovo nisam očekivala", samo su neki od brojnih komentara na video koji je skupio više od dva milijuna pregleda.