Vlasnica rekla psu da izađe iz auta, njegova reakcija urnebesna

​Na Twitter profilu Mack & Becky Comedy objavljen je video psa koji odbija poslušati naredbu vlasnice.

Naime, nakon vožnje, vlasnica je rekla svom ljubimcu da mora izaći iz automobila, ali on se pravio da je ne čuje.

Sjedio je na prednjem sjedištu automobila i ignorisao njene riječi.

"Vidim te. I dalje te vidim. Moraš izaći iz automobila. Vidim te, dušo. Hajde, idemo. Ne možeš se sakriti", govorila mu je vlasnica, ali pas je sve njezine naredbe ignorisao.

U opisu snimka piše "Ako se ne mičem, ne može me vidjeti, zar ne?", a u jednom danu je pregledan više od 4.000 puta. Korisnici Twittera oduševljeni su viđenim.

"Ovo sam ja nakon što pojedem pizzu", "Zapravo, mislim da ću čekati u automobilu", "Samo sam čekao da ga vlasnica nazove cijelim imenom", "Lijenčina", "Ne mogu se prestati smijati", samo su neki od komentara, prenosi Index.

