Vlasnica testirala da li je pas prepoznaje, video postao hit

Jedna tiktokerka odlučila testirati hoće li je njen pas prepoznati na ulici, a video je postao viralni hit prikupivši više od 23 miliona pregleda i 2.7 miliona lajkova.

Vlasnica je snimala svog maltezera kako veselo skakuće ulicom dok ga njen prijatelj šeta, ali psić ju je samo nakratko pogledao i nonšalantno prošetao dalje.

Ali, nakon što se malo udaljio, vlasnica ga je pozvala, a psić je odmah reagovao i brzo krenuo prema njoj, skočivši joj na noge uz glasan lavež.

"Taj lavež na kraju", napisala je vlasnica, a tiktokeri su komentirali smiješnu situaciju.

"Njegov lavež kao da kaže: 'Zašto mi nisi rekla da si to bila ti?'", "On je samo bio jako fokusiran na svoju šetnju" i "Djeluje kao da ti želi reći da mu to više nikad ne napraviš" neki su od komentara tiktokera.