Vlasnik mazio mačku, pogledajte reakciju haskija

Haskiji su nam već poznati po nevoljama u koje upadaju i svojoj tvrdoglavoj naravi.

Baš zbog takvog karaktera, haskiji nisu psi za svakoga. Mnogi njihovu narav uspoređuju s onom koju imaju mala djeca. Oni se dure, inate i rade po svom bez obzira na sve.

Karakter haskija toliko je jak da će više puta razmisliti hoće li učiniti ono što vlasnik traži od njega uprkos tome što je savršeno razumio naredbu. Ako mu se naredba iz nekog razloga ne sviđa, on je često neće izvršiti.

Ovaj je haski pokazao svoju tvrdoglavu i ljubomornu stranu.

Njegov je vlasnik pokušao maziti njihovu mačju sustanarku, no njemu se to nije nimalo svidjelo. Ako vlasnik ne mazi njega, ne smije maziti ni macu i to bi njegovom vlasniku trebalo biti jasno. Ali vlasnik je prekršio to pravilo pa ga je haski odlučio podsjetiti na urnebesan način. Najprije je malo zavijao, a onda je mačku otjerao s kauča.

Pogledajte kako je to izgledalo u videu koji slijedi.