Za ove rase morate imati dubok džep

Ukoliko razmišljate o kupovini ljubimca, evo koje rase bi trebalo da izbjegnete ako nemate dubok džep:

Tibetanski mastif – njegova dlaka je duga i gusta, tako da je održavanje njegovog prelepog krzna velika i skupa obaveza. Takođe, i ovaj pas veoma je skup, jer mu se prosječna cijena kreće oko 3.000 dolara. Da li ste znali da je najskuplji pas na svijetu upravo tibetanski mastif? Jedno štene ovog psa u Kini prodato je za nevjerovatnih dva miliona dolara!

Irski vučji hrt – ovi psi spadaju u „gigantske“ pa im je stoga mnogo toga potrebno i to u velikim količinama. Prije svega potrebno im je mnogo hrane pa je to najveći izdatak njihovih vlasnika. Takođe, poznato je da veliki psi, nažalost, žive gotovo duplo kraće od ostalih. Prosječan životni vijek irskog vučjeg hrta je od šest do osam godina. Tokom života najčešće obole od kardiovaskularnih problema i displazije kukova, pa su i troškovi liječenja kod veterinara ozbiljno visoki.

Zlatni retriver – Životni vijek im je od deset do 12 godina, a tokom života najveći broj pripadnika ove rase oboli od kancera. Troškovi lečenja su veliki.

Čau čau – Veoma su dugovječni i žive od 13 do 16 godina. Međutim, skloni su brojnim bolestima poput kancera, dijabetesa i autoimunih bolesti. I sami štenci veoma su skupi, a nega njihovog prelepog krzna takođe je ozbiljna stavka na listi troškova.

Njemački ovčar – najomiljeniji pas u Srbiji. Cijena šteneta od registrovanog odgajivača može biti visoka, ali najveći problem zapravo jesu neregistrovani odgajivači koji „proizvode“ pse s ozbiljnim zdravstvenim oboljenjima poput – teških alergija, bolesti gatrointestinalnog sistema, predispozicije za kancer i displazije kukova. Cijene liječenja ovih oboljenja su astronomske.

Engleski buldog – štenci su veoma skupi, u svijetu je prosječna cijena šteneta oko 2.500 dolara. Skloni su brojnim zdravstvenim problemima zbog brahicefalne njuške i specifične građe, pa tako većina buldoga oboli od srčanih problema, displazije kukova, raka, alergija.

Francuski buldog – baš kao i engleski, dijeli iste zdravstvene tegobe uz dodatak ozbiljnih respiratornih problema.

Stari engleski ovčar (Bobtejl) – Veoma su zdrava pasmina, ali njegove vlasnike očekuju veliki troškovi održavanja njegovog prelepog, gustog krzna. Imaju dva gusta sloja krzna koji se moraju redovno šišati, a uz to, i ova rasa spada u veoam skupe. Cijena šteneta je u prosjeku oko 1.250 dolara.

Bernandinac – Nega krzna je izazovna, a najveći broj pripadnika ove rase ima ozbiljnih problema s kukovima i s torzijom želuca. Životni vijek im je od osam do deset godina.

Aljaski malamut – Redovno šišanje i njega uz bolesti poput displazije kuka i katarakte stavljaju ovog psa na 10. mjesto na listi.

Jorkširski terijer – ima dug životni vijek (oko 16) godina, ali najveća stavka u budžetu je redovno šišanje i njega, jer ovi psi imaju jednu od najljepših frizura u psjećem svijetu. Da bi im dlaka ostala paperjasta i sjajna, redovne posjete grumerima su obavezne.

Rotvajler – tokom života „zarade“ ozbiljna oboljenja poput displazije kukova i srčanih bolesti. Troškovi lečenja mogu biti ozbiljno visoki.

Bernski planinski pas – ima prelijepu, dugu i svilenkastu dlaku koju treba stalno održavati. Skloni su i brojnim genetskim bolestima, najćešće – displaziji kukova i laktova, kao i bolestima krvi, u prvom redu Fon Vilebrandovoj bolesti koja utiče na sposobnost zgrušavanja krvi.

Samojed – njegovo prelijepo krzno mora se redovno održavati, a samojedi imaju čestu nasljednu bolest – retinalnu atrofiju koja dovodi do sljepila. Takođe, alavi su pa često pate od dijabetesa.

Pudla – Na četiri do šest nedjelja obavezna je posjeta profesionalnom grumeru koji će njihovo krzno držati u perfektnom stanju. Uglavnom su zdravi psi, ali mogu oboljeti od displazije kuka, epilepsije, torzije želuca.