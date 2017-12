Zanimljive činjenice o pingvinima koje niste znali

Pingvini su posebna stvorenja i ovo su neke od zadivljujućih informacija koje o njima treba da znate.

Carski pingvini mogu da narastu i do 130 cm, dok su patuljasti visoki maksimalno 33 cm, a galapagoški 49 cm. Osim što su visoki, carski pingvini mogu da ostanu pod morem oko 20 minuta. Iako imaju perje, oni spadaju u grupu od 40 ptica koje ne mogu da lete, ali su zato odlični plivači.

Mogu da popiju mnogo morske vode jer imaju posebnu žlijezdu koja filtrira so iz krvotoka. Iako ljudi misli da pingvini žive na Sjevernom polu, oni zapravo većinom žive na južnoj hemisferi. Carski pingvin živi na Antarktiku gdje temperature mogu biti i do -40, a vjetar može dosegnuti brzinu do 144 km/h.

Crna leđa pomažu pingvinima da se stope s okolinom (morem, kopnom, stijenama…) i tako izbjegnu predatore koji ih vrebaju s visine.

Bijela boja na stomaku im pomaže da izbjegnu predatore koji ih vrebaju iz dubina (kada su u vodi). Ponekad muški pingvin čuva porodicu i sjedi na jajima dok ženka ide u lov koji zna da traje i nedjeljama. Pingvini su vrlo društvene ptice i rade sve u grupama, plivaju i hrane se zajedno.

Neke kolonije mogu da zadrže i do 20 miliona pingvina.

( index.hr)