Zašto mačka poludi kad se nađe pred zatvorenim vratima

Vjerovatno ste nebrojeno puta vidjeli mačku kako sjedi ispred zatvorenih vrata i - nervira se! Kad mačka naiđe na zatvorena vrata, ona će pokušati da provuče šapu ispod njih, da ih grebe kandžama, pa čak i da ih napada uz uznemireno mjaukanje.

Zašto mačke ne vole kad su im vrata zatvorena?

Objašnjenje ovog ponašanja leži u evoluciji i samim vlasnicima kućnih ljubimaca, tvrde stručnjaci. Ipak, udio u ovome ima i mačka, odnosno njena radoznalost i strah da nešto ne propusti, tvrde stručnjaci.

Mačke su po prirodi radoznale i vole da znaju sve što se dešava na njihovoj teritoriji, uključujući dom u kome žive. Ovakva kontrola pomaže im da opstanu u divljini, ali u kući u kojoj nemaju neprijatelje i ne prijeti im nikakva opasnost može da se protumači čudnim, jer mačka ima običaj da napada vrata.

Mačke vole da kontrolišu pristup prostorima i vitalnim osnovnim potrebama i teritoriji. To ne znači da su zle, već su vrsta koja je i grabljivac i plijen: moraju da love kako bi preživjele, ali žele da se osjećaju bezbijedno u svom okruženju. Zatvorena vrata za mačke su sve ono što ne vole: da nemaju izbora, da nemaju kontrolu i da trpe promjene.

Iako mačke ne žele nužno da budu uključene u ono što se dešava iza vrata, one žele da znaju šta se događa.

Mačke uživaju u pažnji svojih vlasnika, a to ne dopuštaju zatvorena vrata. Studija iz 2017. kaže da većina mačaka više voli interakciju sa ljudima od drugih stimulansa, uključujući hranu i igračke. Ipak, one ne razumiju da su zatvorena vrata - privremena. One samo znaju da im je nedostupno mjesto kome su ranije imale pristup — gdje se osjećaju bezbijedno, vole da spavaju, dremuckaju ili jedu ili bilo šta po njih lijepo i prijatno.

Kad kontrolišemo svijet oko mačke, stvaramo joj stres.

Da bi se smanjila anksioznost zbog zatvorenih vrata, vlasnici treba da budu dosljedni u tome da mački od starta onemoguće pristup određenim dijelovima u domu. Dakle, ako ne želite da mačka šeta kuhinjom ili trpezarijom, nemojte blokirati pristup samo kada imate posjetioce. Ove prostorije u domu treba uvijek da im budu nedostupne.

Iako mačke često pokazuju ponašanje koje traži pažnju zbog zatvorenih vrata, one ponekad mogu da budu u pravoj nevolji. Ponašanje poput mahnitog mjaukanja, spuštene uši i šištanje ukazuju na to da je mačka uznemirena, pa je neophodno posavjetovati se sa veterinarom, prenosi Telegraf.

