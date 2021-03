Zašto mačke vole spavati vlasnicima pod nogama

Mačke su životinje koje rijetko poštuju privatni prostor svojih vlasnika. Redovno se gnijezde u umivaoniku, penju na kuhinjske elemente, a noću se zavale u podnožje kreveta pa je nemoguće protegnuti noge.

Mačke nisu previše obzirna bića, ali to nije jedini razlog zbog kojeg to čine. Prema web stranici Vets Explain Pets, mačke vole biti u neposrednoj blizini svog vlasnika. No zašto vole spavati baš pod vašim nogama?

To možda ima veze s instinktima preživljavanja. Mačke vole biti spremne za svaku situaciju, a podnožje kreveta im osigurava slobodu kretanja.

Neke tako mogu pokazati da brinu za vašu dobrobit i žele ostati u vašoj blizini. U podnožju kreveta jasno vide ko dolazi u sobu ili izlazi iz nje.

Očekivano, pošto su mačke u pitanju, postoji i doza sebičnosti. Čovjek svojom tjelesnom toplotom čini okruženje ugodnijim. Uz to, budući da su mačke teritorijalna bića, znajte da se njihova perspektiva razlikuje od vaše te da vjerovatno misle da svoj krevet dijele sa vama, a ne obrnuto.

(Index.hr)