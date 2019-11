Zašto se psi vrte ukrug prije obavljanja velike nužde?

Postoje teorije da se pas vrti u krug prije obavljanja velike nužde zato da se uvjeri kako je mjesto sigurno i da bi utabao okolnu travu kako mu vlati ne bi smetale pri tako važnom zadatku. Psi su evoluirali od vukova, a oni su i te kako oprezni s visokom travom jer se u njoj mogu skrivati opasnosti.

Ali, češki istraživač Hynek Burda smatra kako su krugovi prije nužde kod pasa zapravo povezani s magnetnim poljem Zemlje. On tvrdi da psi imaju snažan unutrašnji kompas. On i njegov tim su dvije godine proučavali 70 pasa tokom obavljanja nužde. Snimali su njihovo ponašanje i jačinu magnetnog polja.

Ispostavilo se da, kada je magnetsko polje bilo mirno, radije su obavili nuždu okrenuti prema sjeveru ili jugu. Kada je magnetsko polje bilo manje stabilno, tada su birali druge smjerove. Ovakav obrazac ponašanja, smatraju, psima pomaže da se prisjete gdje su obilježili svoju teritoriju i kasnije će lakše pronaći to mjesto, prenosi Reader's Digest.

Još neka ponašanja dlakavog ljubimca

Svoju vjernost psi pokazuju vlasnicima čak i dok obavljaju veliku nuždu. Možda ste primijetili kako vas vaš ljubimac gleda direktno u oči dok napeto pokušava izbaciti to iz sebe. A, jeste li znali zašto to radi? Radi se o tome da se psi osjećaju nesigurnima i ranjivima dok vrše nuždu pa provjeravaju pazi li vlasnik na njih. To, takođe, pokazuje kako pas ima povjerenja u svog vlasnika, vjeruje mu i uz njega se osjeća sigurno.

Psi, takođe, vole prošetati prije vršenja nužde jer tako podstaknu rad crijeva, odnosno pobrinu se da se kompletno isprazne. Stoga, ne požurujte svog psa jer ćete kasnije imati problema - recimo, kad ga "pritisne" usred noći pa vas izvuče iz toplog kreveta. Zato je bolje pustiti ga da u miru obavi ono što ima. Nakon što se olakšaju psi zadnjim nogama pokušavaju zatrpati izmet. To je zato što pokušavaju počistiti nered za sobom. Inače, psi su vrlo uredni i ne vole obavljati nuždu blizu mjesta na kojem najčešće borave - što dalje, to bolje. Ipak, postoje izuzeci koje je teško objasniti.

