Zbog pitona mislili da im krov prokišnjava

Par koji je posjetio nacionalni park u Južnoj Africi došao je do nezaboravnog otkrića nakon što su posumnjali da u njihovoj kolibi "curi voda" sa krova. "Curenje vode" zapravo je bilo mokrenje pitona koji se skrivao u stropu.

Mika Bafatakis i njen momak posjetili su Nacionalni park Kruger i odlučili prespavati u jednoj od koliba parka u odmoralištu Satara, objavila je Bafatakisova na Facebooku 16. marta.

Park je kuća brojnim velikim životinjama poput lavova, žirafa, gnuova i hijena, kao i manjim životinjama poput sova, jazavaca, šišmiša i mnogih drugih, navodi se na veb stranici parka.

