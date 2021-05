Zlatni retriever dovukao mačku na fotografisanje

Neki trenuci nam izmame osmijeh na lice, a jedan od njih pojavio se na Twitteru, gdje je objavljen snimak simpatične četvorke.

Tri zlatna retrivera morala su pozirati za porodičnu fotografiju. Dok su se dva smjestila na stepenice i spremno se osmjehnula za kameru, treći je odlučio da taj trenutak ne može proći bez njihove mačke. S obzirom na to da nije htjela sama doći, retriver ju je doslovno dovukao u ustima.

"Bićeš na fotki", opis je simpatičnog videa.

Čim je mačka došla na mjesto za fotografisanje, umirila se i shvatila što je njen zadatak. Psi su zauzeli miran stav i sve je bilo spremno za škljocanje fotoaparata.

Pogledajte snimak.

You WILL be in the photo pic.twitter.com/dGdIe2lMVn