Dodijeljene MTV nagrade: Ed Širan umjetnik godine

Na dodjeli muzičkih nagrada MTV Video Music Awards, održanoj u nedjelju u Los Anđelesu, najvažnije nagrade osvojili su britanski kantautor Ed Širan u kategoriji umjetnika godine i američki reper Kendrik Lamar, čiji je hit "Humble" osvojio nagradu za video godine i najbolju hip-hop pjesmu.

Širanu su u borbi za umjetnika godine konkurisali Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Lord i Arijana Grande.

Lamar, koji je imao čak osam nominacija a osvojio šest nagrada, s videom pjesme "Humble" pobijedio je ispred The Weeknda s pjesmom "Reminder," Brune Marsa s "24K Magic," Alesie Kare sa "Scars to Your Beautiful" i DJ Kaleda s "Wild Thoughts".

U ostalim važnijim kategorijama trijumfovali su Kalid kao najbolji novi izvođač, Zejn Malik i Tejlor Svift s "I Don't Wanna Live Forever" za najbolju muzičku saradnju, Fifth Harmony feat. Gucci Mane s pjesmom "Down" za najbolju pop pjesmu, Zed i Alesia Kara sa "Stay" za najbolju dens pjesmu, a za pjesmu ljeta proglašena je "XO Tour Llif3" od Lil Uzi Verta.

Voditeljka spektakla bila je Kejti Peri, koja se na scenu spustila sa stropa u svemirskom odijelu u čast kipića nazvanih "Moon Person", koje primaju dobitnici nagrada.

Ali šou su ukrali odsutna Tejlor Svift, koja je iskoristila MTV Video Music Awards za svjetsku premijeru muzičkog videa za svoj prvi solo singl u tri godine "Look What You Made Me Do" i dobitnica nagrade za životno djelo Pink, koja je za svoju šestogodišnju kćerku Vilou, koja je bila u publici, održala govor o ljepoti i prihvaćanju koji je mnogima izmamio suze.