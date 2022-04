Došao s porodicom u Bugatti - izašao sa 8 automobila

Znate onu situaciju kad vas ponese atmosfera pa u prodavnici kupite više nego što ste planirali?

Upravo to je napravio jedan neimenovani klijent Bugattija. Nedavno je stigao u fabriku na primopredaju ne jednog, pa ni dva, već ukupno osam automobila. Ako mislite da šest dječjih Baby Bugatti IIS nisu automobili, varate se, cijenom premašuju sve do sada viđeno u ovom segmentu. To su igračke kojima cijena može da se podigne sve do 60.300 evra, piše Index.hr.

Osim šest automobilčića u živim bojama kupac je podigao i jedan Chiron, i to verziju Super Sport 300+. Konačno, tu je Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition sa sertifikatom "La Maison Pur Sang." Zanimljivo je da u Bugatti nije stigao sam, već je poveo svoje šestoro djece.

S obzirom na ovako dobru kupovinu, ne čudi što su se u Bugattiju odlučili na jedan nekonvencionalni poklon u obliku posjete prostorijama kompanije uključujući dvorac i atelje u kojem se obnavljaju Type 41 Royale i Type 35. U sklopu programa dočekao ih je i Andy Wallace, dugogodišnji test-vozač Bugattija i lični prijatelj novopečenog vlasnika osam Bugattija.

(B92)