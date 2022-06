Električni heč Mulan MG4 namijenjen Evropi predstavljen

Samo nekoliko nedjelja nakon što je MG Mulan najavljen u Kini, uslijedila je premijera evropske verzije. Ovdje će se hečbek zvati MG4 Electric, i pojaviće se čak i ranije nego što je očekivano.

Naposlijetku, "četvorka" je razvijana po evropskom ukusu i uz učešće britanske divizije koncerna SAIC. Kao što je i planirano, Stari kontinent je zamišljen kao glavno tržište za heč.

Temelji za ovu ideju su već postavljeni jer je tokom prošle godine na evropskom tlu otpremljeno oko 52 hiljade primjeraka četvorotočkaša s oznakama MG-a ka ovdašnjim kupcima. U tu cifru je uključena Velika Britanija, ali nisu zemlje Evrope koje nisu dio unije.

MG4 Electric će se u Evropi takmičiti s modelima Nissan Leaf i Renault Megane E-Tech, ali je kao glavna meta naveden heč s oznakom Volkswagen ID.3. Kineski automobil s petoro vrata nudi isti oblik i čak je i po dimenzijama veoma sličan pomenutom VW-u. Dug je 4.287 milimetara, širok - 1.836 mm, dok je visina na koti od 1.504 mm. Između osovina se nalazi 2.705 mm. Pruža četiri LED cijelina na njuški vozila i stakleni krov.

Možemo da vidimo i prvu sliku iz putničke kabine, a čak i tu MG4 Electric pokušava da oponaša Volkswagen, i to na mnogo načina. Mali instrumentacioni ekran ispred vozača, veliki ekran multimedijalnog sistema postavljen po sredini, kao i red tastera smještenih ispod.

Ali, ako znamo da ID.3 posjeduje ručicu na kraju instrumentacionog monitora i ona služi za izmjenu stepena prenosa (režima rada) automatskog mijenjača, onda da kažemo da ovaj MG nudi rotacioni taster smješten na masivnoj konzoli zajedno s platformom za bežičnu dopunu mobilnog telefona.

MG4 Electric je postao prvi model na SAIC-ovoj novoj modularnoj platformi Nebula, iako je i njegovo ime "prilagođeno" Evropi. Ovdje je to nazvano MSP kao skraćenica za "modularna djeljiva platforma". Ova arhitektura ima električni sistem od 800 volti u osnovi, kao i najširu varijabilnost, pa podržava međuosovinsko rastojanje od 2,65 do 3,1 metra, pogon na zadnje ili na sva četiri točka, snagu do 800 "konja", trakcione baterije kapaciteta 40-150 kWh.

Dakle, pred nama je cijela porodica električnih vozila, a tokom eksploatacije, baterije mogu da se zamjene onim većim, ali, naravno, u okviru postojećeg limita u vezi raspoložive forme.

Kao i Volkswagen ID.3, tako i novi MG4 Electric ima pogon na zadnje točkove (zadnje vješanje je multilink s pet veza). Impresivan ugao upravljanja prednjih točkova daje dobru upravljivost, pa je zato krug okretanja sveden na 10,6 metara, iako ID.3 ima još bolji rezultat (10,2 metra). A obećava se i idealna raspodjela težine između osovina (50:50).

Prilikom lansiranja, MG4 Electric će biti ponuđen u dvije verzije. Osnovna pruža elektromotor snage 170 "grla", trakcionu bateriju kapaciteta 51 kWh i domet od 350 kilometara po WLTP ciklusu. Druga opcija je motor od 204 konjske snage, baterija od 64 kilovata i 450 km vožnje bez dopunjavanja.

Takav hečbek će moći da ubrza do 100 km/h za osam sekundi, ali je maksimalna brzina ograničena na oko 160 km/h. Nakon toga bi trebalo da se pojavi "vruća" verzija sa pogonom na sve točkove zbog ugrađena dva motora, koja će proizvoditi čak 450 "konjića" i 600 Nm. Ubrzanje do "stotine" će trajati 3,8 sekundi.

Proizvodnja hečbeka će u Kini početi prije kraja ljeta, MG Mulan će se pojaviti na domaćem tržištu početkom jeseni, a početak prodaje adaptiranog modela MG4 Electric u Evropi, zakazan je za četvrti kvartal ove godine. Za sada u Kini postoji samo procjenjena cijena: i ona iznosi manje od 200.000 juana, odnosno približno 28 hiljada evra po sadašnjem kursu.

Jasno je da će cijena biti drugačija na evropskom tržištu, jer Volkswagen ID.3 u Njemačkoj košta od 38 hiljada evra, a Renault Megane E-Tech – od 37 hiljada evra, prenosi AutoRepublika.