Kia EV6 je auto godine u Evropi

​Ovo je prvi put da u izboru "European Car Of The Year" pobijedi jedan korejski automobil, i to na struju.

Kia EV6 je pobijedila u ovogodišnjem izboru za prestižno zvanje "Evropski auto godine" u konkurenciji sedam finalist.

Korejski električni automobil osvojio je prvo mjesto sa 279 poena ispred, takođe električnog modela Renault Megane E-Tech (265), dok je na trećem mjestu još jedan automobil na struju, Hyundai Ioniq 5 (261).

Kuriozitet ovogodišnjeg izbora za najbolji automobil na evropskom tržištu je to što su 6 od sedam finalista automobili sa električnim pogonom.

Inače, izbor "European Car Of The Year" se održava od 1964. godine, kada je nagradu odnio Rover 2000. Prvi električni automobil koji je trijumfovao bio je Nissan Leaf, 2011. godine.

Sjenka rata nadvila se i nad izborom za auto godine

Nažalost, ni ovaj događaj nije mogao da prođe bez kontroverzi.

Naime, o "Evropskom automobilu godine" odlučuje panel koji se sastoji od članova iz devet automobilskih publikacija iz devet zemalja.

Uoči objavljivanja imena pobjednika, saopšteno je da se neće brojati glasovi ruskih članova žirija.

"Ovo je reakcija na ruski napad na Ukrajinu. Suspenzija nije lična, nije protiv naših članova. Ruski članovi nisu isključeni iz žirija, ali je njihovo pravo glasa privremeno suspendovano", objavila je organizacija u saopštenju i dodala: "Svi se nadamo da će se strašni rat vrlo brzo završiti".

Organizacija je navela da uprkos odluci da se ruskim članovima suspenduje pravo glasa, to nije uticalo na krajnji rezultat.

I pobjednički automobil i plasman ostalih finalista bili bi isti i da su uključeni glasovi ruskih članova žirija, prenosi B92.