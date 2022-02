Kineska kopija "Bube" stiže u martu

​Iz njemačkog proizvođača odgovaraju da istražuju da li postoji kršenje njihovog prava na model ili dizajn, ali još nisu konkretno reagovali.

Kineska kompanija Great Wall predstavila je prošle godine modele ORA Ballet Cat i ORA Punk Cat, čiji dizajn je praktično kopija originalne VW "Bube".

Zvanična premijera produkcijskih verzija u Kini je zakazana za 30. mart, uprkos tome što su Volkswagenovi advokati prethodno izjavili da istražuju slučaj zbog sličnosti sa legendarnim njemačkim automobilom iz 20. vijeka.

Great Wall je prve produkcijske fotografije modela ORA Ballet Cat i Punk Cat objavila u decembru.

U pitanju su praktično dvije verzije istog modela koje se razlikuju po nekim stilskim detaljima, poput oblika svjetlosnih grupa: prvi model, Punk Cat imao je premijeru u pretprodukcijskoj varijanti u aprilu 2021, na sajmu automobila u Pekingu, dok drugi, "ženstveniji" model nosi oznaku Ballet Cat.

U oba slučaja inspiracija dizajna "Bube" je više nego očigledna.

Kada je Punk Cat prvi put predstavljen, Volkswagen je izjavio kako istražuje da li postoji bilo kakvo kršenje prava na model ili dizajn Volkswagen AG-a i da zadržava pravo da preduzme sve potrebne pravne korake.

Ostaje nejasno šta se dogodilo u međuvremenu - kako u Volkswagenu sada razmišljaju i da li će pokrenuti bilo kakvu pravnu akciju.

Inače, tehnički detalji objavljeni za dva modela otkrivaju da dužina vozila iznosi 4401 mm, širina 1880 mm, a visina 1633 mm, dok je međuosovinsko rastojanje 2750 mm.

U ponudi će biti samo jedan električni motor, kombinovan sa dvije različite baterije. Osnovni modeli koristiće bateriju od 47,8 kWh, dok će skuplji modeli dobiti paket kapaciteta 59,1 kWh.

Oba modela dobijaće pogon od elektromotora sa 170 KS i 250 Nm, dok će maksimalna brzina iznositi 155 km/h.

Autonomija u vožnji sa punom baterijom procjenjuje se na preko 500 km, prenosi B92.

CONFIRMED: ORA Balet Cat to be launched in China on 30 March Preliminary specs - 5-door hatch - L/W/H/WB: 4401/1880/1633/2750mm - Weight: 1780kg - front e-motor 126kW/250Nm, FWD - Battery: 47.8kWh (LFP), 59.1kWh (Li-ion) - Max range: >500km - Top speed: 155km/h@GWMGlobal pic.twitter.com/G5oABVpYmr