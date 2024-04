Sunovrat VinFasta: Akcije sa 82 pale ispod tri dolara

Na svom vrhuncu, vijetnamski proizvođač električnih automobila VinFast bio je procijenjen na više od 85 milijardi dolara. U avgustu prošle godine VinFast je vredio više od Forda, General Motorsa i BMW-a, ali za razliku od ostalih brendova u prvih deset, Vinfast ima mizernu prodaju.

Takođe, iskustva u vožnji sa prvim modelom, VF8, takođe su se pokazala razočaravajućim. Uprkos tome, akcije su porasle sa početne cijene od 10 dolara na više od 82 dolara po akciji u avgustu. Ali ubrzo je cijena pala i sada akcija vrijedi manje od tri dolara, prenosi b92.

Ranije ovog mjeseca dvije advokatske firme su najavile tužbu u kojoj se navodi da je Vinfast davao lažne izjave o poslovnim rezultatima i uspjesima prilikom izdavanja akcija.

U razgovoru za Charlotte News & Observer, portparol VinFasta nazvao je tvrdnje neosnovanim.

"VinFast se pridržavao najviših etičkih standarda i dosljedno poštovao sve zakone i propise na tržištima na kojima posluje. Nećemo dalje komentarisati ovu stvar", naveo je on.

Od rezanaca do automobila

Priča o VinFastu je zapravo priča o Pham Nhat Vuongu (54). Ovaj Vijetnamac je svojevremeno studirao geologiju u Moskvi i pokrenuo biznis sa rezancima u Ukrajini 1990-ih.

Izmislio je proces koji omogućava da se rezanci kuvaju za tri do četiri umjesto za petnaest minuta. Ispostavilo se da je to bio veliki proboj i on je na kraju prodao svoje carstvo rezanaca kompaniji "Nestle" 2009. za procijenjenih 150 miliona dolara.

Vratio se u Vijetnam i uložio novac, između ostalog, u pomenutu marku automobila i potpuno se bacio na razvoj električnih modela.

Želio je da bude vijetnamski Ilon Mask

Prvi automobili su izašli na tržište godinu dana kasnije nego što je planirano. VinFast je u aprilu ove godine iznenada spustio cijenu SUV-a VF8 sa najvećom baterijom u Evropi sa više od 74.000 na 59.790 evra, što je naišlo na veliko negodovanje kupaca koji su vozilo kupili po višoj ceni.

U Sjedinjenim američkim Državama, novinari su kritikovali VinFast VF8. Ispostavilo se da je mehanička osnova "nedovršena", da postoje sistemi koji nisu pravilno povezani, a čuli su se i razni neželjeni zvuci u vozilu.

U 2022. brend je prodao manje od osam hiljada automobila i pretrpio gubitak od 2,1 milijardu dolara. Prošle godine je taj broj porastao na 34.855, ali to je još daleko od cilja.

