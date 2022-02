Alfa Tauri predstavio novi bolid

Ekipa Alfa Taurija predstavila je novi bolid AT03, kojim će se ove sezone takmičiti u šampionatu Formule 1.

Predstavljanje je obavljeno putem video prezentacije, a oni su tako postali peti tim sa bolidom za novu sezonu.

Italijanski tim je prošle sezone zauzeo šesto mjesto u šampionatu konstruktora, uz rekord od 142 osvojena boda.

Za Alfa Tauri će i u novoj sezoni voziti Francuz Pjer Gasli i Japanac Juki Cunoda.

"Uzbuđen sam što će se konačno otkriti izgled našeg bolida za 2022. Ovo je potpuno nova era za F1 i nadamo se da će ovaj paket biti dovoljno jak, nakon prošlogodišnjeg uspjeha", rekao je šef ekipe Franc Tost.

Novi bolid moći će da koriste na predsezonskom testiranju, koje kasnije ovog mjeseca počinje u Barseloni.

Sezona u šampionatu Formule 1 počinje trkom za Veliku nagradu Bahreina, koja je na rasporedu 20. marta, prenosi B92.

#F1: the Alpha Tauri AT03. Square inlets like the Aston Martin, undercuted sidepods as well but with a different approach. #AMuS pic.twitter.com/WCg7ZjASow