Alonso: Ovakva dominacija je pogrešna za F1

Fernando Alonso kaže da je potpuno pogrešno za premier klasu što u njoj dominira kombinacija u kojoj se nalazi sedmerostruki svjetski prvak i njegova ekipa: Mercedes.

Ostvarenje koje je napravio Luis Hamilton na kvalifikacionoj sprint utrci, a potom i u glavnoj utrci na Velikoj nagradi Brazila je izazvalo različita mišljenja u paddocku Formule 1.

Način na koji je britanski vozač tutnjao stazom je bila fascinantna, a tu superiornost mu je pomogao bolid kojeg posjeduje, a posebno se odnosila na njegovu novu pogonsku jedinicu.

Dvostruki prvak, koji je bio timski kolega Hamiltonu u McLarenu, je bio poprilično šokiran kada je čuo da je Britanac uspio pobijediti.

"Svi su bili iznenađeni. Vozač dobija kaznu od 25 mjesta i još uvijek pobjeđuje u utrci", kaže Alonso.

Hamilton je nakon diskvalifikacije iz kvalifikacijama morao krenuti u kvalifikacionu sprint utrku za zadnjeg mjesta. Međutim, to mu nije smetalo da se lagano prošeta do petog mjesta, kažnjen je za još pet mjesta za glavnu utrku zbog promjene motora, ali je kraju fantastičnom vožnjom pobijedio.

"Nadmoć ovog vikenda je bila fenomenalna. Nije kao da je ovo novo u Formuli 1. Osvojili su sedam svjetskih prvenstava zbog ove superiornosti, to je jednostavno tako. Sada je na nama, ostalim timovima, da ih sustignemo i poboljšamo naš paket, naš motor i našu aerodinamiku", pojašnjava on.

Brazil je trebao pokazati da su bolidi dosta blizu jedan drugom. Međutim, to se nije desilo. Mercedes sa Hamiltonom je bio neprikosnoven. Smatra da za Katar se već unaprijed zna kako će izgledati.

"Nijedan sport ne bi trebao tako funkcionisati. Kao vozač, to izgleda vrlo pogrešno, ono što vidite. Svi smo mi profesionalni vozači trkačkih utrka. Svi smo posvećeni svom sportu. Mnogo treniramo, radimo u simulatoru, svaki put riskiramo živote. Ali svejedno, mi smo u svakoj utrci krug niže, a za Katar to znamo unaprijed. Ovo je jedini sport u kojem se ovako nešto događa", nastavlja on.

U skladu s tim, Alonso kaže da su nova pravila za iduću godinu, koja su osmišljena kako bi se promijenila karta u Formuli 1, izuzetno važna. Uz to, dodaje kako zna imati nadmoćan auto kojeg je imao u WEC-u.

"Ljudi se trude učiniti sport malo pravednijim. Ne znam hoćemo li uspjeti. Prije dvije godine sam imao privilegiju sjediti u Toyoti u WEC-u i imati tako superioran auto. Ali kad pomislim na djecu koja uđu u ovaj sport, a onda vide kako jedan bolid prestiže dva druga na samo jednom pravcu, gube nadu da i sami jednog dana mogu biti prvaci", rekao je Alonso.

(F1Racing.BIH)