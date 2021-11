Alonso o Ferstapenu: Podsjeća me na mene

Fernando Alonso priznaje da ga Maks Ferstapen podsjeća na njega i smatra da su podijelili slična iskustva u sportu jer se borio sa sedmerostrukim svjetskim prvakom.

Dvostruki prvak je dao podršku Ferstapenu u njegovoj borbi za naslov u sezoni 2021. godine protiv Luisa Hamiltona, uz uvjerenje da se Nizozemac može nositi s pritiskom bolje od Mercedesovog vozača.

Alonso također vjeruje da Ferstapenu to što nije Britanac donosi dodatnu poteškoću, nešto što može povezati sa sobom.

"Da, Maks me podsjeća na mene. Ne dolazimo iz britanskog porijekla. Zato nam je u borbi za naslov mnogo teže. Pogledajte oko sebe u Formuli 1, većina ih je iz Velike Britanije. Onda ste kao izazivač automatski loš momak. Sjećate li se šta su govorili o Maxu? Da je bio buntovnik i da nije poštovao pravila i da je uvijek prelazio granicu. Ali često nije, ali to je bilo samo zato što nije bio Britanac. Prošao sam kroz potpuno istu stvar. Mnogo je sličnosti", uvjerava on.

Osim toga, podrška koju Ferstapen dobija od svojih obožavatelja je još jedno područje gdje se Alonso podsjeća na svoja iskustva.

Takozvana narandžasta vojska se često može vidjeti kako bodri vozača Red Bulla, nešto što se posebno vidjelo na njegovoj domaćoj utrci u Zandvoortu za Veliku nagradu Nizozemske.

Alonso je na sličan način privukao snažnu bazu obožavatelja tokom svojih ranih godina u sportu, posebno usred godina osvajanja prvenstva s Renaultom 2005. i 2006. godine.

"Dakle, zaista ima mnogo sličnosti", priznao je vozač Alpinea.

