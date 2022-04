Espargaro na pol poziciji u Argentini

Vozač Aprilije Aleš Espargaro startovaće večeras sa prve pozicije na Velikoj nagradi Argentine u Moto GP-u.

On je odvezao najbrži krug u vremenu 1:37.688 i time donio prvu pol poziciju u istoriji svojoj ekipi. Ovo je njemu bio treći trijumf u kvalifikacijama kada je u pitanju čuvena kraljevska klasa. Drugi rezultat imao je Horhe Martin, on je imao zaostatak od 151 hiljaditi dijela sekunde, dok je treće vrijeme imao Luka Marini. On je imao zaostatak od 431 hiljaditog dijela sekunde. Četvrti je bio Pol Espargaro, a peti Mark Vinjales, dok je Fabio Kvartararo bio tek šesti sa zaostakom od 0.593 sekunde.

Trka u Argentini počinje u 20 časova.