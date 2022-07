F1: Lekler pobijedio na Velikoj nagradi Austrije

ŠPILBERG - Vozač Ferarija Šarl Lekler iz Monaka pobijedio je danas na Velikoj nagradi Austrije, u šampionatu Formule 1 na stazi Špilberg.

Lekler je u Austriji stigao do pete pobjede u karijeri, a treće ove sezone. On je Ferariju donio prvi trijumf u Špilbergu od 2003. godine. Lekler je ostvario vrijeme od 1:24:24.312. To je njegova prva pobjeda u trci koju nije počeo sa pol pozicije.

Drugo mjesto pripalo je aktuelnom svjetskom šampionu, Holanđaninu Maksu Ferstapenu iz ekipe Red bul, koji je za pobjednikom kasnio 1,53 sekunde, dok je treći bio Britanac Luis Hamilton iz Mercedesa.

Iza Hamiltona bio je njegov klupski kolega i zemljak Džordž Rasel.

Bodove su još osvojili Francuz Esteban Okon iz Alpine i Nijemac Mik Šumaher iz Hasa. Ovo je bio najbolji plasman njemačkog vozača u karijeri. Potom slijede Britanac Lando Noris iz Meklarena, Danac Kevin Magnusen iz Hasa, Australijanac Danijel Rikardo iz Meklarena, kao i Španac Fernando Alonso iz Alpine.

Drugi vozač Ferarija Španac Karlos Sainc morao je da odustane, kao i drugi vozač Red bula Meksikanac Serhio Perez.

Prvo mjesto u generalnom plasmanu vozača drži Ferstapen sa 208 bodova, Lekler je drugi sa 170, a Perez treći sa 151 bodom.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 24. jula za Veliku nagradu Francuske na stazi Le Kastele.