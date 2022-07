Ferari dominirao na drugom treningu

​Vozač Ferarija Karlos Sainz bio je najbolji na drugom treningu pred trku za VN Austrije.

On je ostvario nešto bolje vrijeme od svog timskog kolege Šarla Leklera, kao i svjetskog šampiona, Maksa Ferstapena.

Posle 60 minuta vožnje na treningu, Sainz je odvezao najbrži krug u vremenu 1:08.610.

Lekler je imao zaostatak od 50, a Ferstapen od 168 hiljaditih dijelova sekunde.

Među deset najboljih bili su i Fernadno Alonso, Esteban Okon, Serhio Perez, Džordž Rasel, Valteri Botas, Lando Noris i Luis Hamilton.

Britanac Hamilton je uspio da se uključi na trening, vozio je ukupno 15 minuta, iako je u petak na kvalifikacijama za sprint imao udes.

It's a Ferrari 1-2, with Carlos Sainz topping the charts for our final practice in Spielberg