Ferstapen: Nisu bili fer prema meni

Maks Ferstapen ima veliku priliku da postane svjetski šampion u Formuli 1.

Sve će zavisiti od posljednje trke sezone u Abu Dabiju koja je na programu u nedjelju od 14 časova.

Uoči nje, Ferstapen je zajedno sa rivalom Luisom Hamiltonom odgovarao na pitanja novinara.

"Ovo je svakako najveći momenat moje karijere. Nisam se mnogo nadao prošle godine u borbi za titulu. Na početku smo se takmičili, imali smo pehove, ali možemo da budemo ponosni na sve što smo uložili", kaže Maks.

Na pitanje šta je radio uoči ove posljednje trke, on je rekao da je imao razloga za drugo slavlje.

"Ostao sam u Dubaiju, slavili smo rođendan moje djevojke. Formula 1 je jedna stvar, ali vrlo važna. Imali smo lijepo vrijeme, ne podsjeća me na to da je skoro zima".

Ferstapen je rekao da je za njega jako važno da se zna ko su mu pravi prijatelji kako bi provodio više vremena sa njima.

Za razliku od Hamiltona, on ponekad dobije besplatan sladoled, a kada je riječ o potencijalnom sudaru na stazi u Abu Dabiju, na koji se alidiralo zbog njihovih nedavnih incidenata na stazi, Holanđanin je rekao:

"Kao vozač trudite se da ne mislite o tim stvarima. Trudite se da uradite najbolje i pobijedite kao tim. To su sve medijske stvari vezane za ovo, ali trudim se da budem pripremljen najbolje. Pokušavam da pobjedim ovog vikenda", jasan je Ferstapen.

I on je dao odgovor na pitanje da li bi bilo korektno da bude oduzimanja poena od strane stjuarda.

"Znam šta piše u sportskom kodeksu. Niko ne treba da podsjeća na to. Nema ništa novo da se doda za ovaj vikend."

Nešto kasnije u odvojenom intervjuu za Skaj Sports Ferstapen je rekao da je treniran nekorektno.

"Jasno je da sam kažnjen, da sam tretiran drugačije u odnosu na druge vozače. Ja sam kažnjen, a drugi su se izvlačili za iste stvari. Mislim da to treba pitati druge. Već sam u kasu FIA uplatio dosta kazni, ima za dobru večeru i vino. Nadam se da ću se probuditi u nedjelju. Moram da budem budan u nedjelju. Ne plašim se da neću završiti trku. Ako se to desi, ne mogu to da kontrolišem", zaključio je vozač Red Bula.

(b92)