Ferstapen o šampionskoj drami: "Još krug i ne bih završio trku"

Maks Ferstapen, svjetski šampion u Formuli 1, otkrio je zanimljiv detalj u vezi posljednje trke u prošloj sezoni.

On je poslije velike drame uspio da pobijedi i osvoji titulu ispred velikog rivala Luisa Hamiltona.

Holanđanin je otkrio da je tokom posljednjeg kruga na stazi u Abu Dabiju imao jake grčeve u nogama.

"Šta mi se dešavalo u glavi? Mislio sam, moram da ga prestignem. Ima samo jedna opcija, neću da trku završim kao drugi. Pokušao sam da budem koncentrisan od tog restarta trke. Sve je bilo kako treba dok nisam prešao liniju cilja i počeo da osjećam bolne grčeve u nogama. To je jedna od najbolnijih stvari, prolazite kroz muke duži period. Osjećate kako vam se mišić steže i postaje kao teniska loptica. Pomaže adrenalin, ali ako vam se to dešava dok hodate, ne možete da se pomjerite. Nemoguće je. Nije bilo druge opcije, morao sam da ga prestignem", rekao je za "Gardijan".

On je detaljno objasnio te finalne momente trke.

"Ubrzavao sam do maksimuma i osjećao sam da me noga boli sve više. Na sreću, krivina broj pet je stigla brzo i počeo sam da preuzimam stvari u svoje ruke. Imao sam tri sekunde bez da sam pritisnuo akcelerator. Onda sam imao dvije duge prave dionice i na drugoj me je Luis napao i osjetio sam kako mi stopalo vibrira. Nisam mogao da ga kontrolišem jer se mišić grčio. Vrištao sam preko radija kada sam pobijedio, ali cijeli krug i moje stopalo više ne bi moglo da izdrži. Da se vozio još jedan krug, ne bih trku završio na ovaj način. Nivoi stresa bili su tako visoko u posljednjem krugu da je tijelo prosto reagovalo na to. Ipak, ne smijete da odustanete. Znao sam da ima moć, tako da sam pomislio, 'iznenadi ga na tom uglu'. Čak ni moj otac nije očekivao da ću uspjeti. Te stvari prave razliku", rekao je svjetski šampion.

Kada pogleda na 2021. smatra da je zasluženo stigao do svjetskog trona.

"Imao sam vrlo dobru sezonu i mislim da sam zaslužio titulu. Nije me ni sreća pratila. Ljudi uvijek pamte posljednju trku, ali kad gledate cijelu sezonu, šampionat je morao da se riješi mnogo ranije".

Ne razmišlja koliko će titula imati na kraju karijere.

"To me uopšte ne brine. Ako nikad i ne stignem do sedme ili osme, biće u redu. Treba mnogo sreće da dominirate tako dugo. Želim samo da uživam i znam da kada se opet vratim na stazu da ću i dalje željeti da pobjeđujem", zaključio je Ferstapen.

