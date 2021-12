Ferstapen srušio Hamiltona u posljednjem krugu

Maks Ferstapen, poslije velike drame je osvojio šampionsku titulu u šampionatu Formule 1.

Ferstapen je u odlučujućoj utrci u Abu Dhabiju danas slavio i na taj način u posljednjoj utrci stigao do svoje prve titule u Formuli 1.

On je u posljednjem krugu prestigao vodećeg Hamiltona i srušio ga sa trona.

Ovo je deseti trijumf ove sezone za Ferstapena, koji je stigao do titule sa osam bodova prednosti nad drugoplasiranim Hamiltonom i prekinuo je dominaciju Britanca od četiri uzastopne titule.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!! WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!! A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX