Ferstapen u Brazilu želi prekinuti neugodnosti nakon sprint utrka

Maks Ferstapen se nada da će njegovom neuspjehu u sprint kvalifikacionoj utrci doći kraj na Velikoj nagradi u Brazilu jer mu je sada potreban jako dobar rezultat zbog borbe za naslov.

Nizozemac je imao dobre performanse u ovom novom eksperimentu i u Silverstonu i u Monci, ali je slijedeći dan na kraju morao odustati nakon incidenta sa Luisom Hamiltonom.

Hamilton i Ferstapen su se sudarili poslije svake sprint kvalifikacine utrke (glavna utrka) koje su do sada održane. Kao rezultat toga, vozač Red Bulla se nada čistoj utrci u nedjelju na stazi na kojoj već zna kako je pobjeđivati.

Prilikom posljednje posjete Interlagosu stvari su išle dobro za austrijsku momčad – pole position i pobjeda. Ali, nizozemski vozač ne uzima ništa zdravo za gotovo na VN Brazila.

"Teško je znati koliko ćemo biti konkurentni u Brazilu. U sezoni 2019. smo pobjedili u utrci, ali smo se cijelo vrijeme snažno borili protiv Mercedesa, a očekujem nešto slično ove godine. Takođe moramo vidjeti kakva će biti vremenska prognoza, jer to može uticati na performanse u određenom trenutku", pojašnjava Ferstapen.

"Ovo je kvalifikacioni sprint vikend. U posljednja dva nastupa dobro sam prošao u sprint kvalifikacijama, ali onda sam imao loše rezultate. Pokušat ću to preokrenuti ovaj put", insistira on.

Ferstapen je u Meksiku osvojio svoju devetu pobjedu sezone u utrci kojom je dominirao od početka do kraja nakon što je na startu pretekao oba vozača Mercedesa.

Nizozemac je znao da je njegov bolid najbolji na Autodromo Hermanos Rodrigez i iskoristio je to za još jedan trijumf.

"Pobjeda u Meksiku je bila jako dobra, jer za momčad stvari nisu mogle bolje proći. Bilo je sjajno imati Čeka na postolju pored sebe, a to je ono što želimo. Nismo očekivali da će kvalifikacije proći ovako, ali smo znali da će bolid biti dobar u utrci. Imali smo prednost u tempu i mogao sam to iskoristiti do posljednjeg kruga", dodao je.

Ferstapenova pobjeda i treće mjesto Serha Pereza su približile Red Bull na samo jedan bod zaostatka Mercedesom u prvenstvu konstruktora. Za austrijsku ekipu bi bilo vrlo bitno osvojiti oba naslova, ali će se morati dobro oznojiti kako bi ostvarili dupli uspjeh.

"Timu bi mnogo značilo da osvoji konstruktorsko prvenstvo. Radili smo na tome da osvojimo oba naslova, tako da je bilo nevjerovatno osvojiti toliko bodova u Meksiku. Čeko je bio u plamenu u posljednjih nekoliko utrka, a sada idemo utrku po utrku. Moramo nastaviti pritiskati", zaključio je Ferstapen.

(F1Racing.BIH)