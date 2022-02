Formula 1 ostaje u SAD

Uprava Formule 1 produžila je ugovor sa organizatorima, pa će se trke za Veliku nagradu SAD održavati do 2026. godine u Ostinu u Teksasu.

Prošle godine tokom takmičarskog vikenda, u publici je bilo rekordnih 400.000 navijača, a pobijedio je Maks Ferstapen iz Red Bula.

Prva trka na stazi u Ostinu održana je 2012. godine, kada je pobijedio Luis Hamilton, koji je tada vozio za Meklaren.

"Oduševljeni smo što objavljujemo nastavak saradnje sa stazom COTA uoči uzbudljive nove sezone u Formuli 1. Ostin je sjajan grad, a staza je omiljena među vozačima i jedva čekamo da se u oktobru vratimo akciji i zabavi", rekao je predsjednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali, prenio je sajt takmičenja.

Popularna COTA (Circuit of the Americas) na programu je 23. oktobra, a poznato je od ranije da je asfalt na toj stazi "zreo za promjenu", jer se često vozači žale na to da se pneumatici nevjerovatno brzo troše.

Vidjećemo kako će taj odnos biti u ovoj, 2022. godini, a treba napomenuti da ovo više neće biti jedina trka iz Sjedinjenih Američkih Država, pošto se kalendaru priključila i gradska trka u Majamiju.

