Horner: Osvajanje naslova bi bilo najveće ostvarenje

Šef Red Bulla, Kristian Horner kaže da osvajanje jednog od naslova u sezoni 2021. godine bi za ovu momčad bilo najveće ostvarenje.

Ulazeći u posljednje dvije utrke ovogodišnjeg šampionata, Maks Ferstapen drži prednost od osam bodova nad Luisom Hamiltonom u prvenstvu vozača, dok Mercedes ima pet bodova više od Red Bulla u poretku konstruktora.

Šef austrijske momčadi ne sumnja da je njegova ekipa bolja od Mercedesa kada ga pitaju i vjeruje da bi osvajanje jedne od titula ove godine nadmašilo četiri zaredom koje su osvojili u oba prvenstva od 2010. do 2013. godine.

"Kao tim, da, mislim da smo bolji od Mercedesa", kaže Horner.

"Uspjeli smo spojiti ovaj izazov: do sada smo pobijedili na više utrka, a na tom putu smo imali malo nesretnih okolnosti. Ko je postavio Mercedes na ovu poziciju u posljednjih sedam godina? Oni nikada nisu bili u ovoj poziciji, a mi jednostavno uživamo u borbi i izazovu. Ako ovo uspijemo da izvedemo, čak i jedno od njih (osvajanje prvenstva) u Abu Dabiju, mislim da će to biti naše najveće ostvarenje", dodaje on.

U posljednje dvije utrke Luis Hamilton je odnio dominantne pobjede: što je rezultat da smanji zaostatak za Ferstapenom na osam bodova u poretku vozača.

Ipak, Horner se nada da će Nizozemac moći osvojiti svoje prvo prvenstvo u Abu Dabiju jer određenu prednost daje Mercedesu na Velikoj nagradi Saudijske Arabije.

"Mislim da to još uvijek možemo odraditi. Kad vidite kako je Maks vozio u Kataru, drago mi je što idemo u posljednje dvije utrke jer smo sada u nokaut fazi. Staza u Džedi će biti fascinantna. Smatramo da je to Baku velike brzine, tako da bi to moglo biti zanimljivo. Mislim da je ono što nas je zaista ohrabrilo u Kataru je to što je brzina na pravcu sa Mercedesom bila na liniji sa našim bolidom. To je ohrabrujuće za posljednje dvije utrke", kaže Horner.

"Naše simulacije pokazuju da Saudijska Arabija vjerovatno više teži prednosti prema Mercedesu na toj stazi, ali onda smo mislili da bi Katar mogao više igrati na našoj snazi… pa šta znamo", rekao je Horner.

Ipak, Horner dodaje kao će ponovo biti sve u postavkama i gumama koje treba dovesti u potrebni radni okvir.

"Mislim da je sve u postavkama. Sve je u tome da izvučemo najbolje što možemo iz svakog djelića performansi, ispravne postavke i pronađemo slatku tačku. Ove su gume tako osjetljive i kada ih stavite u radni okvir, zaista možete izvući mnogo performansi", zaključio je šef Red Bulla.

(F1Racing.BIH)