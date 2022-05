Lekleru istorijska pol pozicija

Vozač Ferarija Šarl Lekler startovaće sa prve pozicije na prvoj trci u istoriji za Veliku nagradu Majamija.

Pred petu trku ovogodišnjeg šampionata ostvario je vrijeme od 1:28.796 minuta i imao 19 stotinki prednosti u odnosu na timskog kolegu Karlosa Sajnsa.

Iza dua italijanske ekipe se nalazi Maks Ferstapen koji je bio na prvom mjestu sve do pred posljednji krug kvalifikacija.

Potom slijede Serhio Peres, Valteri Botas, Luis Hamilton, Pjer Gasl, Lando Noris, Juki Cunoda i Lens Strol koji kompletiraju prvih 10 startnih pozicija.

Lekler je trenutno vodeći u poretku vozača sa 86 bodova, odnosno 27 više od Ferstapena. Kada su konstruktori u pitanju, na čelu je Ferari sa 124 bodova.

Formula za Veliku nagradu Majamija se vozi u nedjelju sa početkom u od 21 čas i 30 minuta. Trenutni plan je da se trka u tom gradu organizuje u narednih 10 godina.

Your 2022 Miami Grand Prix pole-sitter, @Charles_Leclerc Can our championship leader pick up his first win on American soil come race day? #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/yVQhzjwDBs