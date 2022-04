Mark Markes se vratio na motor

Osmostruki svjetski šampion Mark Markes vratiće se trkanju predstojećeg vikenda.

Markes je pauzirao od 20. marta nakon teškog udesa na treningu pred Veliku nagradu Indonezije koji mu je izazvao potres mozga i diplopiju (dvostruko viđenje).

U međuvremenu je propustio Veliku nagradu Argentine, ali je njegov tim Repsol Honda saopštio da će Španac voziti na Velikoj nagradi SAD u Ostinu predstojećeg vikenda (nedjelja, 21h).

Prije puta u Teksas, Markes je potvrdio da je fizički i mentalno spreman vozeći CBR600RR na stazi Alkaras u Španiji.

"Naravno da sam srećan što sam se vratio. Sjajan je osjećaj posebno što je ovo jedna od mojih omiljenih staza. Bez obzira na situaciju, uživam u trkanju u Teksasu gdje imam sjajne uspomene. Čeka nas dosta posla jer smo propustili dvije trke i cijeli vikend u Argentini. Neću odrediti jedan cilj, mnogo stvari moram da odradim i razmotrim, ali najvažnije je da se vraćam na motor ovog vikenda", rekao je Markes.

Markes ima trijumfalnu istoriju u Ostinu, rekorder je staze na kojoj nije pobijedio samo 2019. kada je imao udes u trenutku ubjedljivog vođstva.

Međutim, u nedjelju sigurno neće juriti pobjedu već će vikend iskoristiti da se vrati u "komfornu zonu" na Moto GP stazi sa novom Hondinom mašinom RC213V.

Što se tiče konkurencije, Pol Espargaro će pokušati da se dokaže nakon pada u Argentini dok je jurio mjesto na pobjedničkom podijumu.

"Poslije razočaravajuće trke radujem se novom vikendu. Ostin nije bila najlakša staza prošle godine za nas, ali sa novim motorom biće interesantno. Već se vidi da će mnogo vozača konkurisati za titulu ove godine, pa moramo da osvajamo bodove", rekao je Espargaro.

Na čelu šampionata je Aleš Espargaro, koji nakon Moto GP prvenca ima 45 bodova iz tri trke, ispred Breda Bindera sa 38, te Enee Bastijaninija i Aleksa Rinsa sa po 36.

Aktuelni šampion Fabio Kvartararo je peti sa 35, dok Pol zaostaje 25 za bratom, a Markes, iako je propustio dvije trke, ima samo 34 boda manje od lidera.

Do kraja šampionata je ostalo 18 trka i potencijalno 450 bodova, pa je šampionska trka i dalje više nego otvorena.

U nedjelju će se trkati na 5,5 kilometra dugoj stazi na kojoj će voziti 20 kilometara.

For those without Instagram:@marcmarquez93 pic.twitter.com/J95pb6Duzh